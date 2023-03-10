【香港要聞】陳茂波：派發消費券可提振本港經濟約０﹒６個百分點

《經濟通通訊社１０日專訊》財政司司長陳茂波公布２０２３年消費券計劃詳情，他稱，本

次消費券計劃提振本港ＧＤＰ約０﹒６個百分點，並將配合４月底前開始舉行以市民為對象的「

開心香港」（Ｈａｐｐｙ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）活動。



＊永久離港不符資格獲取消費券＊



至於新來港人士獲發５０００元消費券；透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人

士，則獲發半額２５００元。他指出，雖然該批人士並非為永久性居民，但對本港一直有經濟貢

獻。不過，他重申，永久離港人士仍不符資格以獲取本次消費券。



＊消費券納入恒常措施不可行＊



至於明年會否再派發消費券，陳茂波表示，每次派發消費券均會動用不少財政費用，將其納

入恒常措施並不可行，明年派發與否審時度勢，視乎當時經濟及社會狀況。

被問及本次消費券金額會否因市民轉用於外遊而出現外流情況。財政司司長私人辦公室政策

統籌主任李文成指出，疫情期間航空業、旅遊業受嚴重打擊，雖然消費券不應在外地使用，但認

為市民若用於旅行服務，亦可對本地經濟有貢獻。



＊市民於第二期派發時可「轉會」＊



陳茂波指出，第二期消費券派發時，市民可以「轉會」。不過，由於政府想盡快將首期

３０００元消費券至市民手上，因此最快方法為沿用市民去年所登記的支付工具。他亦稱，有考

慮在復活節前派發首期消費券，惟市民處理帳戶失效問題需時，且涉約數萬人，因此４月１６日

為穩妥派發日期。

李文成指出，若市民去年領取消費券的帳戶已經失效，要在本月２９日或之前辦理更新支付

工具帳戶，可透過消費券網站的連接更改、在消費券網站下載或致電１８５０００索取申請表格

，並連同身份證副本寄回，亦可親身到８間臨時服務中心由職員協助辦理相關手續，相關中心分

別位於灣仔、北角、旺角、觀塘、荃灣、沙田、大埔等。不過李文成強調，市民仍要使用原來的

支付工具，只能開新帳戶。（ｒｈ）

