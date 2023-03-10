《本港樓市》長和（１）申改建青衣聯合船塢，提供１﹒５萬伙

《經濟通通訊社１０日專訊》長和（００００１）持有的聯合船塢集團向城規會提出修訂大

綱圖，建議將位於青衣的香港聯合船塢，連同其北面的政府土地，一併改變用途，以發展公私營

住宅，遊艇俱樂部和社區設施，預計一共可以提供１５０７５個住宅單位。

整個項目的總佔地逾１９﹒９公頃，面積略比銅鑼灣維多利亞公園大，申請人建議分為南面

和北面地盤。南面地盤屬於香港聯合船塢所在，擬興建私人住宅及遊艇俱樂部，涉及的樓面面積

近５７萬平方米，將興建約３４幢２７至４８層（包括地庫）住宅大樓，提供約１０３７１個私

人住宅單位，並會設有商業、幼稚園和社區設施，涉２０﹒６６萬平方呎。

至於北面的政府土地，則會用於興建公營房屋，估計可以興建約１０幢約２２至３４層住宅

大樓，提供約４７０４個單位，並包括一所小學等。該項目尚包括延伸和擴闊西草灣路，亦會有

一條長約１﹒４公里、１５米闊的海濱長廊，由私人發展部分延伸至公營房屋部分，讓公眾使用

。



＊私宅料佔約１萬伙＊



申請方指出，是次申請的地點，距離政府研究中的交椅洲人工島北部僅約５公里，而隨著重

建香港聯合船塢，亦可以提供一條車輛通道，通往北面的政府土地，以釋放其發展潛力。

基於此發展項目位處海濱，申請方提出一系列的設計，包括建築物高度採用階梯式發展，由

內陸至海濱遞減，住宅亦會由青馬大橋兩旁後移不少於８０米；而因應南面地盤須考慮工業與住

宅用途地帶接鄰的相容和安全問題，相關的住宅大樓會後移不少於１００米，以作為緩衝區。

擁有該船塢用地的聯合船塢集團，於１９７２年由香港黃埔船塢有限公司與太古船塢及機器

有限公司合併而成立，長和於２０２１年８月宣布，向太古（０００１９）收購其所持的聯合船

塢集團５０％權益，完成收購後，聯合船塢集團由長和的集團成員全資擁有。（ｒｈ）

