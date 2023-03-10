【香港要聞】陳茂波：４月１６日發放首期三千元消費券，不能轉會

《經濟通通訊社１０日專訊》財政司司長陳茂波公布２０２３年消費券計劃詳情，將會於今

年中對去年成功登記市民消費券計劃發放第一期消費券，金額３０００元，當中不可以轉用其他

電子錢包，並將直接放在去年登記的電子帳戶中。

財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成指出，首期３０００元消費券於４月１６日發放

，其後於７月１６日，將發放第二期２０００元消費券。（ｒｈ）

