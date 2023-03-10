【企業盈喜】華大酒店料去年淨溢利升逾７倍

《經濟通通訊社１０日專訊》華大酒店（００２０１）、順豪物業投資（００２１９）、順
豪控股（００２５３）聯合公布，２０２２年全年華大酒店、順豪物業及順豪控股各自之擁有人
應佔淨溢利（折舊後）分別為不少於５﹒５億元、４﹒５億元及２﹒３億元，按年分別升約
７３３％、５６２％、６６６％。
期內預計擁有人應佔溢利（折舊後）之增加主要歸因於客房價格上漲以致酒店收入增加及出
售一項長線投資。此外，管理層亦已採取及時應對措施精簡營運架構及控制營運成本。（ｒｈ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事10/03/2023
《神州經脈》習近平展開第三個任期 人民幣回升 滬指五連跌
|財經熱話10/03/2023
《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績 中線目標價69銀
|專訪10/03/2023
【專訪】野村陸挺：內房持續復甦 須紮根未來城市化方向（有片）
|中國故事10/03/2023
【兩會焦點－專訪】中手游冼漢迪：冀放寬港人投資互聯網企業限制
|財經熱話10/03/2023
港鐵業績勝預期花旗看51元 盈利穩增派息穩定跌市佳選？
|國際動態10/03/2023
美國南韓舉行「自由護盾」演習前，北韓發射多枚導彈
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰