【企業盈喜】華大酒店料去年淨溢利升逾７倍

《經濟通通訊社１０日專訊》華大酒店（００２０１）、順豪物業投資（００２１９）、順

豪控股（００２５３）聯合公布，２０２２年全年華大酒店、順豪物業及順豪控股各自之擁有人

應佔淨溢利（折舊後）分別為不少於５﹒５億元、４﹒５億元及２﹒３億元，按年分別升約

７３３％、５６２％、６６６％。

期內預計擁有人應佔溢利（折舊後）之增加主要歸因於客房價格上漲以致酒店收入增加及出

售一項長線投資。此外，管理層亦已採取及時應對措施精簡營運架構及控制營運成本。（ｒｈ）

