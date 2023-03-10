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10/03/2023 17:14

【企業盈警】東瀛遊（０６８８２）料去年虧損收窄至７４００萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》東瀛遊（０６８８２）公布，預期截至２０２２年１２月３１
日止年度將錄得公司擁有人應佔綜合虧損淨額約７４００萬元，而截至２０２１年１２月３１日
止年度的公司擁有人應佔綜合虧損淨額約１﹒５６億元。
　　於２０２２年財政年度期間，公司擁有人應佔預期虧損主要由於受２０１９冠狀病毒病疫情
的持續影響，集團的大部分旅遊相關業務及酒店業務停止運營，尤其是於２０２２年財政年度上
半年。尤幸於ＣＯＶＩＤ－１９疫情爆發兩年多後，集團於２０２２年６月２２日終於籌辦了香
港首個往日本的旅行團及此後，集團的旅遊相關業務於２０２２年財政年度下半年逐漸恢復。加
上港府隨後放寬所施加的檢疫隔離要求，收益有所增加導致集團於２０２２年財政年度下半年的
財務表現有所改善。
　　此外，日本政府於２０２２年５月逐步向入境遊客重新開放，隨後數月內進一步放寬限制。
該等安排為集團酒店業務部份帶來了有利的影響。鑒於上述情況，公司預期於２０２２年財政年
度將錄得公司擁有人應佔虧損較２０２１年財政年度減少約５３％。
　　集團指，隨著香港與內地及海外之間全面恢復跨境旅遊、取消隔離令及出入境檢疫隔離措施
，香港逐步進入後疫情時代的新階段。管理層審慎樂觀認為集團的財務業績將繼續在未來有所改
善。（ｂｎ）

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