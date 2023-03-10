【企業盈喜】ＦＳＭ（１７２１）料去年虧轉盈賺逾１８０萬新元

《經濟通通訊社１０日專訊》ＦＳＭ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１７２１）發盈喜，與於
２０２１年同期錄得之虧損約３１０萬（新元．下同）相比，預期２０２２年度將錄得純利介乎
約１８０萬元至約２３０萬元。
集團指，預計本年度扭虧為盈主要源於新加坡製造業於本年度持續增長，帶動收益增加；若
干生產間接費用大致屬於固定成本，不會隨本年度收益增加而增加，因此帶動毛利增加；及法律
及專業費用減少。（ａｃ）
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