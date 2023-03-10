【企業盈喜】保寶龍科（１８６１）料去年純利增不少於９０％

《經濟通通訊社１０日專訊》保寶龍科（０１８６１）發盈喜，儘管毛利略微下降，預計去
年純利將較２０２１年度之純利約１８００萬元大幅增加不少於９０％。
集團認為，有關純利預期增加主要歸因於集團持續致力強化營運管理、實施營銷策略及改善
生產成本控制，藉以減輕持續的新冠病毒病大流行對集團營運業務的負面影響；以及實施嚴格的
成本控制措施，以減少整體銷售及分銷開支、行政開支及其他開支。（ａｃ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事10/03/2023
《神州經脈》習近平展開第三個任期 人民幣回升 滬指五連跌
|財經熱話10/03/2023
《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績 中線目標價69銀
|專訪10/03/2023
【專訪】野村陸挺：內房持續復甦 須紮根未來城市化方向（有片）
|中國故事10/03/2023
【兩會焦點－專訪】中手游冼漢迪：冀放寬港人投資互聯網企業限制
|財經熱話10/03/2023
【跌市的選擇】業績優於預期花旗看51元 港鐵勝在夠穩定
|國際動態10/03/2023
美國南韓舉行「自由護盾」演習前，北韓發射多枚導彈
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰