【企業盈喜】保寶龍科（１８６１）料去年純利增不少於９０％

《經濟通通訊社１０日專訊》保寶龍科（０１８６１）發盈喜，儘管毛利略微下降，預計去

年純利將較２０２１年度之純利約１８００萬元大幅增加不少於９０％。

集團認為，有關純利預期增加主要歸因於集團持續致力強化營運管理、實施營銷策略及改善

生產成本控制，藉以減輕持續的新冠病毒病大流行對集團營運業務的負面影響；以及實施嚴格的

成本控制措施，以減少整體銷售及分銷開支、行政開支及其他開支。（ａｃ）

