【兩會焦點】廠商會祝賀習近平連任國家主席，支持香港繁榮發展

《經濟通通訊社１０日專訊》第十四屆全國人大一次會議今早在人民大會堂舉行第三次全體

會議，以２９５２票全票贊成，選出習近平為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委

員會主席。香港廠商會對此表示熱烈祝賀，並深信在習近平的掌舵領航下，定能帶領全國人民在

實現中華民族偉大復興的征程中奮勇前進，並繼續支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，繁榮

發展。

廠商會會長史立德形容，習近平以全票連任是眾望所歸、民心所向；過去１０年來，在其領

導下，國家和平崛起，不但有效應對嚴峻複雜的國際形勢，經濟實力亦得到飛躍性的提升，成就

舉世矚目，而習近平一直高度重視香港事務，在關鍵時刻果斷落實《香港國安法》和完善選舉制

度，確保「一國兩制」不變形、不走樣，使香港得以在「愛國者治港」下重新出發，踏上「由治

及興」的新征程。



＊梁振英連任體現國家對香港高度重視＊



另外，全國政協十四屆一次會議亦選出全國政協領導人，王滬寧當選全國政協主席，前行政

長官梁振英則連任副主席。廠商會對此表示祝賀，指梁振英多年來積極推動香港與內地多方面的

交流和合作，帶領社會各界參與粵港澳大灣區建設，表現有目共睹；而他的連任亦體現了國家對

香港的高度重視。（ｃｌ）

