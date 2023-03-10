《小傳日記》據報百度將發布文心一言，準備抗衡ＣｈａｔＧＰＴ？

《小傳日記》百度（０９８８８）宣布推出ＡＩ聊天機械人「文心一言」（ＥＲＮＩＥ

Ｂｏｔ），好受「孖屐」關注，股價曾經一日內升超過１５巴仙。據報，百度打算喺下星期四召

開新聞發布會，發布「文心一言」。不過有外電引述消息指，依家「文心一言」嘅一啲基本功能

仲未搞好。

消息人士透露，為咗開發「文心一言」，幾百位員工一直日以繼夜、夜以繼日做嘢，其他團

隊亦被要求就人手同計算機晶片作出支援，總動員咁濟呀。不過，喺預定發布日期之前，「文心

一言」嘅ＡＩ模型仲接受緊數據訓練。部分員工話，佢哋唔夠時間打造一款功能完善嘅產品。

報道又指，「文心一言」可能係中國第一個抗衡美國ＣｈａｔＧＰＴ嘅產品，所以呢個ＡＩ

聊天機械人嘅計劃獲得北京市政府官員嘅鼓勵。官員亦提醒百度，要確保服務遵守法律法規，包

括數據收集同處理規定，以及嚴格嘅互聯網審查規則。

雖然未必咁快有實際嘅內容出嚟，但「文心一言」一出，ＡＩ概念股即刻炒到瘋癲，畢竟呢

樣嘢實在為人類帶嚟好大便利，亦可以開拓好多商機。既然ＣｈａｔＧＰＴ一出已經咁受歡迎，

百度本身亦有比較完善嘅技術支援，而內地市場咁大，「文心一言」相信會好快爆紅。不過，始

終呢種科技背後涉及唔少資料同數據，百度的確小心處理先得喇，以免違反規則惹禍上身呀！請

請！



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