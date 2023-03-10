【企業盈警】中國東方集團（５８１）料去年淨利潤至少跌７５％

《經濟通通訊社１０日專訊》中國東方集團（００５８１）發盈警，預期２０２２年全年淨

利潤（不包括非經常性收益），按年減少不少於７５％，２０２１年同期錄淨利潤約２５﹒４億

元人民幣。

集團稱，淨利潤預期減少主因由於期內經濟增長放緩以及疫情反覆，導致下游需求持續低迷

，從而令集團鋼鐵產品平均銷售單價和銷售量下降；以及主要原材料價格趨勢於相關年度持續強

勢，導致整體生產成本仍維持在高位。因此，集團預期於期內毛利將錄得顯著下跌。（ｒｈ）

