【兩會解讀】瑞士百達：政府工作報告增長目標穩健，政策支持審慎

《環富通基金頻道１０日專訊》瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東發表全國人大

政府工作報告解讀。



＊溫和通脹為政策提供空間，幣策審慎具針對性＊



陳東表示，中國政府將２０２３年國內生產總值增長目標定為５％左右，與瑞士百達的預測

一致，但低於市場共識和去年訂立５﹒５％的目標。整體通貨膨脹的目標與去年相同，即３％左

右。中國相對溫和的通脹勢頭或將為促進增長的政策支持提供足夠的空間。政府工作報告強調要

穩增長、穩通脹、穩就業。

貨幣政策方面，政府主張採用「具針對性、強而有力的」政策工具。這可能表明，未來幾個

月實施全面寬鬆政策（如下調政策利率或銀行存款準備金率）的可能性很低，而部署更多結構性

工具（如定向信貸機制）的空間則很大。鑑於中國重新開放後經濟活動反彈，預計今年的信貸增

長將從２０２２年的９﹒６％增加到１０﹒５％。

財政政策方面，如果將其他政府資金和財政轉移支付包括在內，實際財政赤字目標為ＧＤＰ

的４﹒５％，低於２０２２年的４﹒７％。２０２３年地方政府專項債券發行量將為３﹒８萬億

元人民幣，儘管略高於２０２２年３﹒６５萬億元人民幣的最初目標，但卻低於去年４﹒０４萬

億元人民幣的實際發行量。因此，政府於２０２３年不會推出新的重大財政刺激措施，這與瑞士

百達的預計一致。



＊重點支援內需復甦，沒提反壟斷利好科技板塊＊



陳東提到，政府工作報告明確表示支援內需復甦是今年的重點關注事項。預計近期中央和地

方政府都將採取更多措施，例如為農村居民和汽車等大件商品提供持續支援。然而，大規模向居

民發放現金的可能性較小。

李克強總理的評論對中國商業信心復甦較為積極。值得注意的是，與去年不同，今年工作報

告中沒有提及反壟斷法規，這對科技板塊來說可能是利好的訊號。報告的整體論調為，房地產板

塊對中國經濟增長拖累減少，但其復甦將會是漸進的，這與瑞士百達的觀點一致。（ｗａ）

