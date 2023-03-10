《積金有道－劉家怡》周全醫療保障免蠶食退休儲備

《積金有道》港人經歷長達三年的疫情，相信對「生命脆弱」有深層次的體會。尤其到年老

時，缺乏適當的醫療保障，隨時蠶食退休儲備，即使擁有強積金作為其中一條退休保障支柱，一

旦遇上意外情況，或不幸染病，亦未必「夠洗」，打工仔有何應對方案？



＊三成半人退休後將沒有任何醫療保障＊



我們發現市民經歷疫情後對「健康」有新看法，最新一期「ＡＩＡ 理想退休生活調查」結

果顯示，八成曾感染ＣＯＶＩＤ－１９的受訪者同意「生命脆弱，應該加強醫療保障」，然而，

港人的健康意識提高，是否代表個人醫療保障充足？調查結果卻令人意外，整體受訪在職人士當

中，竟有２２％沒有任何醫療保險、１３％僅擁有團體醫療保險，換言之，合共有３５％受訪者

退休後將會完全沒有任何醫療保障。

至於曾感染ＣＯＶＩＤ－１９的受訪者中，即使他們認同醫療保障的重要，但大部分人缺乏

行動力，僅得１７％因曾染疫而有增購醫療保險。至於沒有增購醫療保險的人中，他們未付諸行

動的三大原因依次分別是：「打算日後只使用公營醫療服務」（４２％）、「資金不足」

（３８％）、「僱主提供的團體保險保障充足」（１９％）。

大家可以想像，隨著年紀漸長，醫療開支亦會相應增加，假如退休儲備不足夠應付實際需要

，就會大失預算。因此，打工仔作退休規劃時，別看輕醫療保障這部分，宜作出全盤考量。以下

有一些實用資訊，冀有助大家收窄「醫療保障缺口」。



＊退休規劃勿忘醫保＊



第一、部分打工仔面對的一個重要「盲點」，就是完全倚賴公司所提供的醫療福利，忽視個

人醫療保險需要。大家應知道，僱員的團體醫療保險會隨著僱員離職及退休而失效。退休後方投

保，就要有保費貴及因當時身體狀況而投保難的心理準備，變相隨時出現醫保缺口，甚或出現「

真空」情況。這時，個人醫保更顯重要，大家可考慮趁自己尚年輕，身體健康時揀選切合自己需

要的個人醫保。

第二、「加碼」添醫療保障。打工仔可趁在職時，因應自己需要考慮購買醫保，例如扣稅三

寶中的「自願醫保」，與強積金可扣稅自願性供款一樣，可獲得扣稅優惠，而且保證可續保至

１００歲，大大提高醫療保障的可持續性。另外，打工仔可以留意一些「可攜式」僱員自選醫療

保障產品。以我們公司這類型產品為例，是專為現有的團體醫療保險計劃成員而設，與僱主提供

的計劃相輔相成，更可獲全面終身保障，而計劃申請程序簡易，毋須醫療核保，便可輕鬆提升保

障，大家不妨多加留意。

透過全面部署，即使大家離職及退休後，仍可享有保障。最後再次提提大家，儲蓄以及醫療

保障，都是大家退休規劃中不能或缺的重要元素，大家可因應自己的需要，建立周全醫療保障，

為長遠退休生活而努力，積極實踐「健康長久好生活」。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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