《品中資－羅國森》攜程（０９９６１）經營未復常！？

《品中資》你去了旅行嗎？我去了！我更是透過攜程集團（０９９６１）（下稱攜程－Ｓ）

旗下的Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ預訂酒店的。要是這樣，我又怎能不推介攜程這隻股票呢！

事實上，去年１０月初時，我已經寫了一篇《報復式旅遊 買攜程 中免》的品評，當時攜

程股價大約２４０元左右。但我推介之後不久，就碰上股市進一步下跌。１０月３１日是近年的

新低，攜程股價也跌至１６０元左右的即市低位，但當日收市已經回升１７０元左右。

但經此一跌之後，攜程股價就以一浪高於一浪的走勢持續向上。今年的兔年推介股我也選了

攜程。當時攜程股價已經升至３００元之上，３月７日時，最高更升至３２１﹒８元。

不過，當３月７日出了去年業績之後，翌日股價便從高位回落，昨日（９日）收報

２８３﹒４元，比高位下調了一成二。到底攜程去年的業績是否令人很失望呢？

攜程業績的高峰期是２０１９年，要知道現時攜程的經營是否已經復常，最好就是用去年第

四季的經營跟２０１９年第四季比較。

攜程有四大業務，分別是住宿預訂（約佔總收入三成七）、交通票務（約佔總收四成一）、

旅遊渡假（約佔總收入４％）和商務管理（約佔總收入５％）。還有一些統稱為「其他」的業務

，約佔總收入一成三左右。



＊四大業務收入未復常＊



２０１９年第四季時，四大業務的收入分別是３０億元（人民幣．下同）、３５億、８億和

３﹒７３億元。但２０２２年第四季，這四大業務的收入只有１７億、２２億、１﹒６４億和

２﹒７７億元，明顯跟２０１９年仍差大約四成半。簡單一句作結，就正如今日品評的標題一樣

，攜程的經營仍未復常。

但話得說回頭，去年第四季，全球旅遊業仍未完全復常，只是歐美先進國家大致放寬了入境

檢疫措施，但最重要的內地仍在「動態清零」，內地旅客出外回國，仍需隔離好幾天，這又怎能

推動以內地市場為主的攜程業務業全面復甦呢！？

事實上，全世界的復常，尤其是內地的復常，是今年首季才出現。因此，以今年首季的數字

來跟２０１９年第四季比較，前瞻性會更高。

去年第四季，攜程的淨利潤是２０億左右，但這個數字是有水份的，如果以非公用會計準則

計（剔除股權報酬或可換股債券公平值變動等一次性盈虧），去年第四季的淨利潤應該是５億左

右，去年第三季則是２﹒６６億元左右。



＊觀望今年收入能否破頂＊



全年計，去年攜程的淨利潤是１４億，以非公用會計準則計則是１２﹒９億。２０１９年時

，攜程的淨利潤是７０億，以非公用會計準則計則是６５億。以這兩個數字計，每股盈利約１２

元，以昨日收市２８３﹒４元計，市盈率大約２３倍左右。

但問題是，今年攜程的收入和盈利，能否突破２０１９年的水平。如果能夠接近，則攜程的

估值仍然吸引。若不，攜程可能仍然超買。業績公布後股價下跌，或許是投資者對攜程仍未有足

夠信心。

從收入的角度分析，２０２２年第四季，攜程的收入只有５０億，比第三季的近７０億少近

兩成八，主要原因也是內地局部地區的疫情反覆，以及季節性因素影響。同樣地，如果以去年第

三季的近７０億為基礎推算，今年全年收入可達２８０億，但比２０１９年的３５６億仍然稍遜

。

但我對攜程的業績預計較樂觀，即使旅遊不能完全「報復」，即是旅遊發燒友損失了３年的

旅遊機會，也不可能在未來３年倍增他們的旅遊次數，但其實，有些不是旅遊發燒友可能經過疫

情之後，變成較熱衷旅遊，因此，某程上可以擴大旅遊的「大餅」。

因此，我估計，今年攜程的每季收入應該可以接近１００億，是耶非耶，當公布今年首季業

績時，形勢就會更清楚，我也更有信心去推介攜程的。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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