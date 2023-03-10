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10/03/2023 09:04

《雷鳴天下－雷鼎鳴》ＣｈａｔＧＰＴ的衝擊波

　　《雷鳴天下》生成式人工智能（Ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ　ＡＩ）聊天軟件ＣｈａｔＧＰＴ近
日火爆，在教育界及科研界猶如投下重磅炸彈，衝擊甚大，我們應怎樣面對及利用這新科技？
　
　　這軟件的意念並非很新，但正如擁有深度自我學習能力的其他ＡＩ軟件，只要給它足夠的訓
練，其進步速度非常驚人，其成神成魔，人類能否駕馭？可能會成為時代的拷問。
ＣｈａｔＧＰＴ需要付費，我在網上見到的是每月２０美元，參加後，對它提出一些問題，或發
出一些提示，它幾秒內便會有洋洋灑灑的回應，似乎提示愈多，其內容便愈豐富。為了測試其戰
力，我與一些同事都各自對它發出要求，發現這軟件目前在某些領域上已極為厲害，有些則語無
倫次。不過，在不用太長的時間內，已可斷言它會升級至凡人不可企及的水平。
　
＊寫英詩似模似樣　懂得押韻＊
　
　　怎樣測試？文學上的創造力莫如寫詩，我便要試試這軟件的詩人基因有多厲害。我隨便給它
一些提示與要求，用英文說清水灣的科技大學校園很美麗，叫它賦詩誌之。幾秒鐘內它便弄出一
首詩，中規中矩；我再按一下手機，同一題材，它又來一首。每多按一次，此君便如詩興大發，
不斷作詩，無窮無盡，首首不同！篇幅關係，我只隨機地抽出較短的一首，讀者可自行判斷其功
力若何。要注意，它是有押韻的︰
　
　　Ｉ　ｂｒｅａｔｈｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓａｌｔｙ　ｏｃｅａｎ　ａｉｒ，　╱　Ｏｎ　ａ
　ｓｔｕｎｎｉｎｇ　ｈｉｌｌｔｏｐ，　╱　Ｉ　ｓｔａｎｄ　ａｎｄ　ｓｔａｒｅ，　╱　
Ａｔ　ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｙ　ｔｈａｔ　ｉｓ　ＨＫＵＳＴ　ｓｏ　ｆａｉｒ﹒　╱　Ｏｎ　
ｔｈｅ　ｂａｙ　ｒｉｓｅｓ　ｃｕｒｖｅｄ　ｃｏｎｃｒｅｔｅ，　╱　Ｃｒｉｓｐ　
ａｎｇｌｅｓ　ａｇａｉｎｓｔ　ｔｈｅ　ｂｌｕｅ　ｓｋｙ　ｏｆ　ｈｅａｔ，　╱　Ａ　
ｍｏｄｅｒｎ　ｍａｒｖｅｌ　ｔｈａｔ　ｍｅｌｔｓ　ｍｙ　ｆｅｅｔ﹒　╱　Ｗｈｅｒｅ　
ｓｕｎｒａｙｓ　ｒｅｆｌｅｃｔ　ｏｆｆ　ｔｈｅ　ｓｅａ，　╱　Ａｓ　ｔｈｅ　
ｃｌｏｕｄｓ　ｄｒｉｆｔ　ｅｖｅｒ　ｃａｒｅ－ｆｒｅｅ，　╱　Ｔｈｅ　ｃａｍｐｕｓ　
ｓｔａｎｄｓ　ｇｌｏｒｉｏｕｓ　ａｎｄ　ｐｒｉｓｔｉｎｅ﹒　╱　Ｐｅｒｆｅｃｔｌｙ　
ｆｒａｍｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｈｏｒｉｚｏｎ，　╱　Ｔｈｅ　ｓｔｒｏｎｇ　ｗａｌｌｓ　
ｏｆ　ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ，　╱　Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　
ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ　ａｎｄ　ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ﹒　╱　Ｓｔｕｄｅｎｔｓ　ｃｏｍｅ　
ｓｅｅｋｉｎｇ　ｔｒｕｅ　ｗｉｓｄｏｍ　ａｎｄ　ｐｏｗｅｒ，　╱　Ｔｏ　ｂｅ　
ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　ｍｉｎｄｓ，　ｅｖｅｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｄａｒｋｅｓｔ　ｏｆ　
ｈｏｕｒｓ，　╱　Ａｔ　ＨＫＵＳＴ，　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ　ｔａｋｅｓ　ｉｔｓ　
ｆｌｏｗｅｒ﹒　
　
　　也許此詩意境還不夠高遠，但起碼是似模似樣，假以時日，李白杜甫也許要甘拜下風！不過
，目前它的中文能力還遠比不上英文能力。有同事用中文寫了一首詞，要軟件提出修改意見，同
事用「不才在下」作筆名，寫下《西江月．香港科大》一詞︰
　　
　　「碧海瓊樓蒼島，仙山飛架廊橋。安邦經世此為高，獨領東方聲教。學冠工商文理，胸懷四
海同胞。東西南北聚英豪，畢力山河再造。」
　
　　ＣｈａｔＧＰＴ怎樣回應？它竟對我這位工科舊同事提出「商榷」，改了他兩句詞，「胸懷
四海同胞」改為「胸懷四海英才」，並說這更符合科大的辦學理念與目標；「畢力山河再造」變
成「畢生托付山河」，解釋是這更能體現科大的使命與責任，將科技和智慧投入到社會建設和進
步中。
　
　　這些改動，水平有限，又不押韻，可見其中文水平不及英文。但從這些例子中，我們似乎不
是與機器對話，而是與另一人交談，這立時便引伸出一大堆問題。
　
＊學生依靠軟件　或疏懶退化＊
　
　　學生在考試中，尤其是在家中考ｔａｋｅ－ｈｏｍｅ　ｅｘａｍ或寫論文，實在難以查核其
有無抄襲。你每次問ＣｈａｔＧＰＴ，它都會給你一個全新的答案，怎知考題答案是否抄來的？
學生有此工具，容易疏懶，依靠軟件，能力可能退化。但當然也可反駁，新時代的要求已變，我
們便是要年輕人更懂得使用新的科技工具，不用介意基本分析能力是否足夠。不單是教育界，在
科研界，此種工具亦可對研究工作指出其不足之處或是找尋新方向，軟件可以有如審稿人。這些
爭論無窮無盡，在世界多處的大學早已鬧翻天。
　
　　香港科大近日曾召開高層及各院系負責人的會議，並對全校師生發出指引。科大聲明，是打
算擁抱這新科技的。這不奇怪，科大的人工智能研究十分強悍，明白ＡＩ，不會反對ＡＩ的。但
聲明也定下靈活性，每門課目，教授會先在４個選項中選一︰一，禁用ＣｈａｔＧＰＴ；二，在
成績評估時，可禁用某種工具；三，只容許在某些作業中使用它，但學生要說明；四，完全不禁

　
　　我同意在過渡期，這是合理的對策。
《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授　雷鼎鳴》
　
（轉載自晴報）　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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