《雷鳴天下》生成式人工智能（Ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ ＡＩ）聊天軟件ＣｈａｔＧＰＴ近

日火爆，在教育界及科研界猶如投下重磅炸彈，衝擊甚大，我們應怎樣面對及利用這新科技？



這軟件的意念並非很新，但正如擁有深度自我學習能力的其他ＡＩ軟件，只要給它足夠的訓

練，其進步速度非常驚人，其成神成魔，人類能否駕馭？可能會成為時代的拷問。

ＣｈａｔＧＰＴ需要付費，我在網上見到的是每月２０美元，參加後，對它提出一些問題，或發

出一些提示，它幾秒內便會有洋洋灑灑的回應，似乎提示愈多，其內容便愈豐富。為了測試其戰

力，我與一些同事都各自對它發出要求，發現這軟件目前在某些領域上已極為厲害，有些則語無

倫次。不過，在不用太長的時間內，已可斷言它會升級至凡人不可企及的水平。



＊寫英詩似模似樣 懂得押韻＊



怎樣測試？文學上的創造力莫如寫詩，我便要試試這軟件的詩人基因有多厲害。我隨便給它

一些提示與要求，用英文說清水灣的科技大學校園很美麗，叫它賦詩誌之。幾秒鐘內它便弄出一

首詩，中規中矩；我再按一下手機，同一題材，它又來一首。每多按一次，此君便如詩興大發，

不斷作詩，無窮無盡，首首不同！篇幅關係，我只隨機地抽出較短的一首，讀者可自行判斷其功

力若何。要注意，它是有押韻的︰



Ｉ ｂｒｅａｔｈｅ ｉｎ ｔｈｅ ｓａｌｔｙ ｏｃｅａｎ ａｉｒ， ╱ Ｏｎ ａ

ｓｔｕｎｎｉｎｇ ｈｉｌｌｔｏｐ， ╱ Ｉ ｓｔａｎｄ ａｎｄ ｓｔａｒｅ， ╱

Ａｔ ｔｈｅ ｂｅａｕｔｙ ｔｈａｔ ｉｓ ＨＫＵＳＴ ｓｏ ｆａｉｒ﹒ ╱ Ｏｎ

ｔｈｅ ｂａｙ ｒｉｓｅｓ ｃｕｒｖｅｄ ｃｏｎｃｒｅｔｅ， ╱ Ｃｒｉｓｐ

ａｎｇｌｅｓ ａｇａｉｎｓｔ ｔｈｅ ｂｌｕｅ ｓｋｙ ｏｆ ｈｅａｔ， ╱ Ａ

ｍｏｄｅｒｎ ｍａｒｖｅｌ ｔｈａｔ ｍｅｌｔｓ ｍｙ ｆｅｅｔ﹒ ╱ Ｗｈｅｒｅ

ｓｕｎｒａｙｓ ｒｅｆｌｅｃｔ ｏｆｆ ｔｈｅ ｓｅａ， ╱ Ａｓ ｔｈｅ

ｃｌｏｕｄｓ ｄｒｉｆｔ ｅｖｅｒ ｃａｒｅ－ｆｒｅｅ， ╱ Ｔｈｅ ｃａｍｐｕｓ

ｓｔａｎｄｓ ｇｌｏｒｉｏｕｓ ａｎｄ ｐｒｉｓｔｉｎｅ﹒ ╱ Ｐｅｒｆｅｃｔｌｙ

ｆｒａｍｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｈｏｒｉｚｏｎ， ╱ Ｔｈｅ ｓｔｒｏｎｇ ｗａｌｌｓ

ｏｆ ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ， ╱ Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ

ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ ａｎｄ ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ﹒ ╱ Ｓｔｕｄｅｎｔｓ ｃｏｍｅ

ｓｅｅｋｉｎｇ ｔｒｕｅ ｗｉｓｄｏｍ ａｎｄ ｐｏｗｅｒ， ╱ Ｔｏ ｂｅ

ｂｒｉｌｌｉａｎｔ ｍｉｎｄｓ， ｅｖｅｎ ｉｎ ｔｈｅ ｄａｒｋｅｓｔ ｏｆ

ｈｏｕｒｓ， ╱ Ａｔ ＨＫＵＳＴ， ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ ｔａｋｅｓ ｉｔｓ

ｆｌｏｗｅｒ﹒



也許此詩意境還不夠高遠，但起碼是似模似樣，假以時日，李白杜甫也許要甘拜下風！不過

，目前它的中文能力還遠比不上英文能力。有同事用中文寫了一首詞，要軟件提出修改意見，同

事用「不才在下」作筆名，寫下《西江月．香港科大》一詞︰



「碧海瓊樓蒼島，仙山飛架廊橋。安邦經世此為高，獨領東方聲教。學冠工商文理，胸懷四

海同胞。東西南北聚英豪，畢力山河再造。」



ＣｈａｔＧＰＴ怎樣回應？它竟對我這位工科舊同事提出「商榷」，改了他兩句詞，「胸懷

四海同胞」改為「胸懷四海英才」，並說這更符合科大的辦學理念與目標；「畢力山河再造」變

成「畢生托付山河」，解釋是這更能體現科大的使命與責任，將科技和智慧投入到社會建設和進

步中。



這些改動，水平有限，又不押韻，可見其中文水平不及英文。但從這些例子中，我們似乎不

是與機器對話，而是與另一人交談，這立時便引伸出一大堆問題。



＊學生依靠軟件 或疏懶退化＊



學生在考試中，尤其是在家中考ｔａｋｅ－ｈｏｍｅ ｅｘａｍ或寫論文，實在難以查核其

有無抄襲。你每次問ＣｈａｔＧＰＴ，它都會給你一個全新的答案，怎知考題答案是否抄來的？

學生有此工具，容易疏懶，依靠軟件，能力可能退化。但當然也可反駁，新時代的要求已變，我

們便是要年輕人更懂得使用新的科技工具，不用介意基本分析能力是否足夠。不單是教育界，在

科研界，此種工具亦可對研究工作指出其不足之處或是找尋新方向，軟件可以有如審稿人。這些

爭論無窮無盡，在世界多處的大學早已鬧翻天。



香港科大近日曾召開高層及各院系負責人的會議，並對全校師生發出指引。科大聲明，是打

算擁抱這新科技的。這不奇怪，科大的人工智能研究十分強悍，明白ＡＩ，不會反對ＡＩ的。但

聲明也定下靈活性，每門課目，教授會先在４個選項中選一︰一，禁用ＣｈａｔＧＰＴ；二，在

成績評估時，可禁用某種工具；三，只容許在某些作業中使用它，但學生要說明；四，完全不禁

。



我同意在過渡期，這是合理的對策。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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