《青工俠說－廖錦興》津港攜手融入國家發展大局

《青工俠說》全面通關後，無論是商務出差或個人旅遊計劃，北上內地絕對是熱門的首選。

筆者本周來到北方重要工業基地天津市，這個位於華北平原，東臨渤海、北依燕山的直轄市，人

口１３７３萬，距離香港１８８５公里。這裏初春期晝夜溫差較香港大，早晚寒冷如冬而白天溫

暖如春，使我們在準備行李時要多花點心思。過去，珠三角是港商主要的投資及合作地區，但近

年目光擴展至長三角地區，而展望未來，京津冀城市群亦是不容忽視的戰略布局。



京津冀城市群作為中國首都經濟圈的擴展，涵蓋北京、天津和河北全境所有城市，亦是我國

北方經濟規模最大、最具活力的區域。在２０１４年，國務院成立京津冀協同發展領導小組，將

京津冀一體化提至國家戰略層面，加快該城市群的經濟發展。



香港工商界自千禧年代開始投資京津冀地區，近年商界更逐步加碼投資。根據資料顯示，香

港有１﹒１８萬企業在天津投資，累計合同外資２８１１億美元，累計實際使用外資為９９１億

美元。直到目前天津市累計在港設立企業有３００家，投資額達６０億美元，主要龍頭企業如和

黃、恒基、新世界、恒隆等均長期投資天津市場。為持續深化天津與香港在經貿、產業、金融、

科技、港口等方面的交流聯繫，天津市人民政府代表團於上月１９至２２日訪問香港，天津市副

市長朱鵬表示期望２０２３年津港兩地的合作和交流增大，互補長短，希望充分發揮香港超級聯

繫人的作用，使天津企業通過香港走向國際市場。



訪問團在香港與各工商業界進行交流和商務對接，並以四個方向推動合作：

１）「優化商圈布局，拓消費新生態」

積極參與打造金街、意風區、文化中心、五大道等八個市級地標商圈，引入戰略投資者管理經營

。

２）「舉辦標誌活動，激發城市活力」

邀請知名香港消費品牌及商業綜合體參與海河國際消費高峰論壇，開展主題推廣活動。

３）「加速消費融合，建文旅新地標」

共同打造城市文旅新地標，引進香港品牌在津設立首店。

４）「助力城市宣傳，提升消費環境」

天津市擁有地區優勢，交通便利，中外文化融合，經貿旅遊都通力與華北各省市進行緊密合作。



筆者此次天津行，樂見天津市全面復常。對比起去年到訪時，今次人流明顯增加，經貿亦活

躍起來。相信天津將進一步深化與香港的經貿往來，共同搭建兩地官方和企業交流平台，攜手融

入國家發展大局，取得雙贏局面。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

