【大國博弈】加拿大警察正在調查中國在當地秘密設立的海外警察站

《經濟通通訊社１０日專訊》加拿大警方表示，正調查中國被指在魁北克地區

（Ｑｕｅｂｅｃ）秘密設立兩個海外警察站，進行非法警務活動，以及騷擾中國僑民。警方發言

人表示，中國新設的兩個秘密警察站地點分別位於蒙特婁市（Ｍｏｎｔｒｅａｌ）和南岸寶樂莎

市（Ｂｒｏｓｓａｒｄ），強調加拿大不會容忍任何形式的恐嚇、騷擾或針對僑民社區的行為。

總理杜魯多表示，他知道加拿大各地都有中國秘密警察站，非常關注問題，正確保警方跟進

，加拿大的情報部門亦會認真處埋。中國駐加拿大大使館暫時未有回應。（ｊｔ）（ｚｚ）

