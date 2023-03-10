【大國博弈】中國船隻菲律賓附近航行，外交部：正常活動合理合法

《經濟通通訊社１０日專訊》針對中國船隻在菲律賓島嶼附近航行，中國外交部發言人毛寧

回應稱，中國船隻在中方管轄海域進行正常的活動，是合理合法的。

菲律賓上周六（４日）稱，在南海一個有爭議的菲佔島嶼周邊發現一艘中國海軍艦艇和幾十

艘民兵船隻。目前該海域的緊張局勢升溫。菲律賓海岸警衛隊稱，在中業島附近看到了４２艘據

信是由中國海上民兵人員駕駛的船隻，同時觀察到一艘中國海軍艦艇和海監船隻在周圍水域「游

弋」。（ｊｔ）

