《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今日進行１５０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％，今日有１８０億元購到期，當日實現淨回籠３０億元。
公開市場本周共有１０１５０億元逆回購到期，累計本周收水９８３０億元，規模創逾兩個
月單周最高，連續兩個星期淨回籠。（ｃａ）
10/03/2023 09:23
【人行操作】人行１５０億逆回購利率持平，本周收水９８３０億元
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今日進行１５０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％，今日有１８０億元購到期，當日實現淨回籠３０億元。
公開市場本周共有１０１５０億元逆回購到期，累計本周收水９８３０億元，規模創逾兩個
月單周最高，連續兩個星期淨回籠。（ｃａ）
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