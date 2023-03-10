【大國博弈】拜登顧問：美國應確保清潔能源供應鏈不受中國控制

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統拜登的清潔能源事務高級顧問波德斯達周四（９日）

在美國可再生能源理事會舉辦的一個論壇上發表講話時稱，中國在關鍵礦產、關鍵加工以及太陽

能方面，具有太多的扼殺能力，美國當局放任不管是一個錯誤，認為美國應吸取歐洲能源依賴俄

羅斯的教訓，確保供應鏈不受中國控制。

美國當局此前一度扣押中國生產的電池板和多晶硅電池，導致去年第三季美國太陽能安裝量

顯著放緩，不過有報道指過去四個月來美方已逐步放行中國製光伏組件。

波德斯達又在講話中表示，中國公司在美國生產方面將有一定參與度，是「重要參與者」，

比如福特汽車與中國電池巨頭寧德時代（深：３００７５０）的合作，但美國不能只對中國供應

關鍵材料心存感激，中國將在符合其利益時以戰略性的方式充分發揮其經濟實力。

但是來自民主黨的參議員曼欽則猛烈批評波德斯達，他稱代表白宮發言的人不僅寬恕中國，

甚至還倡導把美國納稅人的錢送給中國公司，言論極其不負責任，曼欽表示他將盡其所能阻止美

國政府張開雙臂歡迎中國拿走聯邦資金。盡管曼欽屬於民主黨，但其立場偏保守，在拜登任職期

間曾多次反對其推出的法案，並與共和黨合作。（ｅｙ）

