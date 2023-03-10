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10/03/2023 16:13

【兩會焦點】普京發電報祝賀習近平連任中國國家主席

　　《經濟通通訊社１０日專訊》習近平以２９５２票全票贊成當選中國國家主席及中央軍事委
員會主席，是中國首位三度當選的國家主席。俄羅斯政府表示，俄羅斯總統普京向習近平發送了
電報，祝賀習近平連任中國國家主席，並稱相信兩位領導人能夠在最重要的國際和地區問題上推
進合作。
　　普京曾在與中央外事辦主任王毅會面期間，向對方表示期待習近平訪問俄羅斯，日前普京又
在公開場合上再次提及將與習近平會面，不過中方一直沒有明確表示兩人將會面。（ｅｙ）

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