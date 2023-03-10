【聚焦數據】２月末Ｍ２同比增１２﹒９％高預期，增速近７年最快

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，２月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２７５﹒５２

萬億元（人民幣．下同），同比增長１２﹒９％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒３個和

３﹒７個百分點，增速是２０１６年３月以來最快。

狹義貨幣（Ｍ１）餘額６５﹒７９萬億元，同比增長５﹒８％，增速比上月末低０﹒９個百

分點，比上年同期高１﹒１個百分點。

流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒７６萬億元，同比增長１０﹒６％。當月淨回籠現金

６９９９億元。（ｃａ）

