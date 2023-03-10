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10/03/2023 16:42

【聚焦數據】人行：２月社會融資規模存量同比增９﹒９％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行初步統計，２０２３年２月末社會融資規模存量為
３５３﹒９７萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒９％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２２０﹒０１萬億元，同比增長１１﹒５％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒８６萬億元，同比下降１９％；委托貸款餘額為
１１﹒３萬億元，同比增長３﹒５％；信托貸款餘額為３﹒７５萬億元，同比下降１０﹒９％；
未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒９５萬億元，同比下降３﹒３％；企業債券餘額為３１﹒３萬
億元，同比增長１﹒８％；政府債券餘額為６１﹒４１萬億元，同比增長１３﹒９％；非金融企
業境內股票餘額為１０﹒７９萬億元，同比增長１１﹒７％。
　　從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒２％
，同比高０﹒９個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比低
０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒２％，同比低０﹒２個百分點；信托貸款餘額佔比
１﹒１％，同比低０﹒２個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低０﹒１個
百分點；企業債券餘額佔比８﹒８％，同比低０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒４％，
同比高０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比持平。（ｊｔ）

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