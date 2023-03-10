【ＦＯＣＵＳ】核武、赤字、ＡＩ，各國預算案應變

【ＦＯＣＵＳ】多級核時代鐵幕降臨、債務赤字左右夾擊、工業４﹒０汰弱留強……世界進

入前所未見的地緣競合、經濟亂流、科技迭代，倒逼各國政府預算案接招應變。

繼中國２０２３年國防預算突破１﹒５５萬億元人幣，重組科技部構建新型舉國體制後，拜

登政府周四（９日）亦揭盅涵蓋８４２０億美元國防開支的新財年預算案。此外，上周剛宣布

３﹒７億英鎊投資量子計算、人工智能等新科技領域的辛偉誠政府，下周三（１５日）的

２０２３年春季預算案亦將跟拜登一樣高舉加稅大旗。



＊明知難過關，拜登「亮劍」富人＊



急轉直下的中美關係，再隨拜登２０２４年聯邦預算新添一道陰影。此份從今年１０月開始

的新財年預算案，總支出規模達６﹒８萬億美元，其中，國防預算按年增３﹒２％至８４２０億

美元；位列支出重點之首的，即是「提升在印太地區及全球的綜合威懾力」。

據印太司令部本周提交五角大樓的１５３億美元支出「願望清單」，包括數十億美元用於關

島、夏威夷的飛彈防禦系統，以及更廣泛的飛彈預警系統。

預算案的另一重頭戲是削赤和加稅，盡管篤定無法獲共和黨把持的眾議院通過，但就被視作

為２０２４年連任鋪路的政綱熱身。具體包括，對財富超過１億美元人士徵收最低２５％的富人

稅；對１００萬美元以上的資本收益徵收３９﹒６％的利得稅；對年收入逾４０萬美元人士徵收

總計４４﹒６％（包括５％的聯邦醫保稅）的個人稅；調高企業稅率由２１％至２８％；上調美

國跨國公司海外利潤最低稅率由１０﹒５％至２１％；徵收４％的股票回購稅；取消對石油天然

氣公司的稅收補貼等。



＊華府赤字難解，英國星洲齊加稅＊



奢望通過加稅，拜登預計未來十年將削減聯邦赤字３萬億美元，但實際赤字總額仍將高逾

１７萬億美元（其中２０２４年赤字料增至１﹒８４萬億美元，高於２０２２年的１﹒３８萬億

美元），僅支付利息就逾１０萬億美元；預計到２０３３年，公眾持有債務佔ＧＤＰ比例將從去

年的９７％升至１０９﹒８％。鑒於此，共和黨稱預算案令美國繼續陷入「更多稅收、更多債務

、更高通脹的經濟螺旋式下降」。

以加稅抵抗赤字的，拜登並不孤單。預計下周三公布的英國２０２３年春季預算案，辛偉誠

將力抗壓力，主張４月起上調公司稅稅率由１９％至２５％。而今年１月１日起已提高消費稅至

８％的新加坡，２月預算案再宣布上調豪宅印花稅，提高煙草稅及豪車附加註冊費、亦擬從

２０２５年起上調跨國公司有效稅率至１５％。



＊大手筆投資芯片、ＡＩ、量子科學＊



除了加稅，投資創新同是各國重點，拜登預算案擬為芯片法案提供近２１０億美元的可自由

支配支出，並支持國家實驗室、大學在人工智能、量子信息科學、微電子學等方面的前沿研究；

聯邦研發預算總計２１００億美元，創歷史新高。

上周，英國亦公布新科技框架，旨在到２０３０年成為科技超級大國，並確定５項關鍵技術

組合

，包括人工智能、工程生物學、未來電信、半導體、量子技術領域，承諾在２０２４年至

２０２５年投資２００億英鎊用於公共研發。

