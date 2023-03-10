【兩會焦點】王滬寧當選全國政協主席，梁振英何厚鏵連任副主席

《經濟通通訊社１０日專訊》全國政協十四屆一次會議今日（１０日）舉行第三次全體會議
，選舉政協第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員，王滬寧當選主席，梁振英、
何厚鏵連任副主席。
副主席有２３人，除了梁振英及何厚鏵，還有石泰峰、胡春華、沈躍躍、王勇、周強、帕巴
拉．格列朗傑、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治、蔣作君、
何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震。王東峰同時當選全國政協秘書長。（ｓｌ）
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