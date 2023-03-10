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10/03/2023 19:11

《股海恒言－葉澤恒》多項利好因素料有利內地啤酒行業

　　《股海恒言》隨著內地解除疫情防控措施，消費者增加外出進餐的頻次，預料餐飲包括啤酒
行業將會受惠。此外，今年將舉行多場運動賽事，預料對啤酒消費帶來刺激作用。加上啤酒生產
成本有望下降。因此，預料內地啤酒行業前景樂觀。
　
＊內地啤酒需求預料持續增長＊
　
　　中國酒業協會於２０２１年發布《中國酒業「十四五」發展指導意見》（《指導意見》），
提出到２０２５年，爭取啤酒產量達到３８００萬千升，年均增長大約２﹒２％；銷售收入達到
２４００億元（人民幣．下同），每年增長大約一成；利潤達到３００億元，每年增長大約
１７﹒５％。
　　據中國啤酒工業信息網於２月公布，今年１月份經電商平台天貓及京東的啤酒行業線上銷售
量及金額分別為２６０萬件及２﹒７１億元，環比分別急升８４％及９９％；平均售價為
１０４﹒２９元╱件，環比上升８﹒２％。從按月的數據顯示，內地啤酒銷量價量齊升，反映啤
酒行業正在復甦。
　
＊今年有多項體育盛事或有利內地啤酒需求＊
　
　　內地以至全球今年均有多項體壇盛事舉行，如今年９月的杭州亞運會及１１月的２０２６年
世界盃亞洲區預賽，預料精彩的比賽將吸引不少內地居民收看，同時支持國家隊在比賽中獲得佳
績，料對啤酒需求帶來幫助，帶動內地餐飲及啤酒消費增長。
　
＊啤酒生產成本有望下降，將有利企業的利潤表現＊
　
　　啤酒企業有兩大主要成本，分別是原料和包裝。其中原料包括小麥及大麥，兩者價格自去年
俄烏衝突後，已經由高位顯著回落。以小麥價格為例，根據資訊供應商彭博顯示，小麥價格自
２０２２年５月中以來，已經下跌超過４３％，甚至跌穿了俄烏爆發衝突前的水平。大麥價格於
今年亦明顯下跌，１月底曾經跌至去年俄烏衝突前的水平。因此，在小麥及大麥價格回調下，可
以紓緩生產成本壓力。另外，玻璃作為啤酒包裝的主要用料，內地玻璃期貨價格持續於低位橫行
。據資訊供應網新浪財經提供的資料顯示，目前內地主要的玻璃期貨價格，普遍較２０１９年疫
情前低大約３０％左右。因此，預料亦可紓緩生產啤酒企業的成本上升問題，對企業盈利將會帶
來幫助。
　
＊總結＊
　
　　內地消費逐步復常，預料帶動內地餐飲業需求上升。同時，今年將有多項體壇盛事舉行，預
料有助刺激啤酒需求。啤酒行業今年的生產成本升幅放緩，料有利改善其毛利率。此外，啤酒行
業今年的生產成本升幅放緩，料有利改善其毛利率。今年將有多項體壇盛事舉行，預料有助刺激
啤酒需求。因此，可以看好內地啤酒行業的前景。
　
資料來源：中國酒業協會、中國啤酒工業信息網、彭博、新浪財經
《工銀亞洲證券業務部分析員　葉澤恒》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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