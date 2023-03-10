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10/03/2023 16:35

【香港要聞】教育局：下周四起學生上學前毋須再快測，取消量體溫

　　《經濟通通訊社１０日專訊》教育局宣布，下周四（１６日）起，所有學校的學生毋須再每
日進行新冠快速檢測。同時，學生、教職員及訪客進入校園前，亦毋須再量體溫。
　　教育局宣布，於３月１６日開始，全港中學、小學、幼稚園學生上學前毋須完成快測及量度
體溫，維持多年的快測措施終於告一段落。不過，教育局提醒，學校應繼續留意師生的整體健康
情況，如懷疑校內出現傳染病的爆發，應參閱衛生防護中心的指引，按機制呈報個案。（ｃｌ）

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