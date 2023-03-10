【香港要聞】教育局：下周四起學生上學前毋須再快測，取消量體溫

《經濟通通訊社１０日專訊》教育局宣布，下周四（１６日）起，所有學校的學生毋須再每

日進行新冠快速檢測。同時，學生、教職員及訪客進入校園前，亦毋須再量體溫。

教育局宣布，於３月１６日開始，全港中學、小學、幼稚園學生上學前毋須完成快測及量度

體溫，維持多年的快測措施終於告一段落。不過，教育局提醒，學校應繼續留意師生的整體健康

情況，如懷疑校內出現傳染病的爆發，應參閱衛生防護中心的指引，按機制呈報個案。（ｃｌ）

