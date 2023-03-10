【香港要聞】「名勝世界壹號」香港首航客滿，重啟郵輪旅遊

《經濟通通訊社１０日專訊》「名勝世界壹號」本周三（８日）抵達香港後，今天從啟德郵

輪碼頭展開其周末公海航行的處女首航。擁有１３層甲板的名勝世界壹號是第一艘將在香港重啟

母港航次長達一年的郵輪。首航所有房間已售罄，３月公海遊的露台房間已接近爆滿，公司形容

反應熱烈；截至１０月２９日將有１００對航次出發。



＊將以香港為母港載客往來高雄及澎湖＊



母公司名勝世界郵輪銷售助理副總裁薛泳荃表示，今日首航兩周前爆滿，９２８間房間已全

數售出，全船共有１６００－１７００名乘客，形容銷情理想。從今天開始至３月３１日，「名

勝世界壹號」將正式展開一系列兩晚和三晚公海遊航次。下月開始將於每周指定日子，接載旅客

來往台灣高雄及澎湖。

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，「名勝世界壹號」今天從香港啟德郵輪碼頭首航，是香港重

振郵輪旅遊的重要一步，公司選擇香港作為母港之一，是由於香港具有重要策略位置，不單止有

良好基建設施，而且有不少國際航班往返世界各地，亦鄰近中國的重要市場，除了有本地客群，

亦能帶來國際旅客，因此公司對業務前景充滿信心。



＊旅發局冀豐富香港郵輪產品＊



香港旅遊發展局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄指，名勝世界郵輪在香港開展業務和部署

母港運營，突顯香港作為郵輪樞紐和國際旅遊目的地的實力絲毫未減。單是３月８日「名勝世界

壹號」的到來，就已經成功吸引了超過千名來自東南亞各國的郵輪遊客來港。隨著亞洲郵輪旅遊

進一步恢復，旅發局期待與國際郵輪公司以及香港和其他潛在市場的貿易夥伴合作，豐富本港的

郵輪產品，既充實香港的旅客，更可促進亞洲郵輪市場的增長和機遇。（ｃｌ）

