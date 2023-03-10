【國際要聞】Ｖｉｓａ及萬事達卡暫停開發追踪槍械銷售的代碼

《經濟通通訊社１０日專訊》Ｖｉｓａ及萬事達卡已決定暫停開發使用代碼來追踪槍械銷售
的計劃。
萬事達卡發言人表示，美國有幾個州分正在推進與使用新代碼相關的法案。法案一旦通過，
將令商家和其他人應用代碼的方式上造成不一致，所以公司決定暫停實施槍械專用代碼的工作。
Ｖｉｓａ則表示，提案造成重大混亂和法律不確定性，所以亦會暫停計劃。
部分政客之前曾抨擊使用代碼來追踪槍械銷售，認為是對美國國民憲法權利和私隱的侵犯。
（ｒｃ）
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