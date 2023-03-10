【外圍經濟】美國的銀行面臨艱苦戰鬥，利率低難吸引儲戶

《經濟通通訊社１０日專訊》美國的銀行面臨艱苦戰鬥，因為即使提高利率，利率仍然遠遠

落後於貨幣基金及美國國庫券的利率，難以吸引儲戶。

分析指，現時銀行利率比政府和優質貨幣市場基金的７天孳息率低近２００個基點，比４周

期國庫券孳息率低２６０個基點。

自聯儲局於２０２２年３月開始加息周期以來，銀行的存款已經下降，巴克萊估計下降了約

８６００億美元。（ｒｃ）

