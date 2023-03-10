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10/03/2023 07:53

【企業盈警】台州水務（０１５４２）料去年純利跌最多６３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》台州水務（０１５４２）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利約４５００萬至６５００萬元人民幣，同比下降４５﹒９７％至６２﹒５９％。
　　該集團指，溢利減少主因台州市供水系統三和四期在建工程陸續轉固導致折舊及攤銷開支及
財務費用等產生所致。
　　該集團預期於３月底或之前公布業績。（ｗｈ）

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