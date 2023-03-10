【企業盈警】台州水務（０１５４２）料去年純利跌最多６３％

《經濟通通訊社１０日專訊》台州水務（０１５４２）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利約４５００萬至６５００萬元人民幣，同比下降４５﹒９７％至６２﹒５９％。
該集團指，溢利減少主因台州市供水系統三和四期在建工程陸續轉固導致折舊及攤銷開支及
財務費用等產生所致。
該集團預期於３月底或之前公布業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話10/03/2023
【虛幣世界】加密貨幣急跌好友遭斬倉，涉資逾3億美元
|中國故事09/03/2023
《神州經脈》通脹回落市場憂通縮風險 中方斥荷蘭收緊芯片出口
|中國故事09/03/2023
【兩會焦點】採訪手記：兩會，一面難見
|財經熱話09/03/2023
國泰虧損擴大大行看法分歧 太古受累業績遜預期 兩股齊下挫
|香港要聞09/03/2023
據悉國安處拘捕前「職工盟」秘書長李卓人妻子鄧燕娥
|國際動態09/03/2023
阿根廷農作物收成下降，乾旱情況嚴重
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰