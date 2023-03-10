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10/03/2023 07:53

【企業盈喜】佳兆業美好（０２１６８）料去年純利增超過６０％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》佳兆業美好（０２１６８）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度純利將不少於９０００萬元人民幣，同比增長超過６０％，及預期收益減少約３０％至
３５％。
　　該集團指，純利上升主因在２０２１年就出售按公平值經損益入帳金融資產虧損及在
２０２１年就終止收購交易錄虧損。至於收益減少主因交付前及顧問服務收益減少。
　　該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

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