【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒１５億元，買中移動沽盈富

《經濟通通訊社１０日專訊》昨日（９日）恒指高開３１點，報２００８２點。最高升
１０５點報２０１５７點，最低跌１４３點報１９９０７點。恒指收報１９９２５點，跌１２５
點或０﹒６３％。
北水全日淨流入６﹒１５億元，減少９１﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依次是盈
富基金（０２８００）、理想汽車（０２０１５）。
主板成交１０２９﹒３１億元減少１２﹒４％。其中港股通成交２８９﹒４億元，佔總成交
２８﹒１％。
＊德勤料今年５Ｇ移動網絡營運商達二百家＊
德勤中國科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩表示，中國雖然對數據安全高度關注，但
中國平台經濟發展蓬勃，加上疫情後經濟重新開放，收購合併等商業活動回歸，相信待相關監管
政策明確後，對平台經濟的市場發展感到樂觀。
德勤發最新的科技、傳媒和電信行業預測，預計全球範圍內投資５Ｇ獨立組網的移動網絡營
運商數量將會翻倍，將從２０２２年的超過１００家增長至２０２３年底的至少２００家。
中國移動升３﹒０６％報６３﹒９元，北水淨買入４﹒４億元；騰訊控股跌２﹒６９％報
３４０﹒２元，北水淨買入３﹒１億元；中國電信升４％報４﹒４２元，北水淨買入２﹒１億元
。
盈富基金跌０﹒４％報２０﹒１６元，北水淨賣出２６﹒６億元；理想汽車跌２﹒８４％報
８７﹒３５元，北水淨賣出０﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ４﹒３９
騰訊控股 （００７００） ３﹒０８
中國電信 （００７２８） ２﹒１３
美團 （０３６９０） １﹒０９
藥明生物 （０２２６９） １﹒０８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －２６﹒５５
理想汽車 （０２０１５） －０﹒５０
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