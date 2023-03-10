《日入而息》習近平連任國家主席，消費券４月１６日發首期三千元

《今天重點》

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習近平以全票贊成連任國家主席，中央軍事委員會主席

王滬寧當選全國政協主席，梁振英何厚鏵連任副主席

陳茂波稱４月１６日發放首期３０００元消費券，不能轉會；派發消費券可提振本港經濟約０﹒

６個百分點

金管局與證監會就修改結算規則展開諮詢，以便過渡至替代參考利率

長和（００００１）申改建青衣聯合船塢，提供１﹒５萬伙；傳長和旗下３英國與Ｖｏｄａｆｏ

ｎｅ合併細節最快月內公布

百度（０９８８８）旗下度小滿否認上半年赴港上市消息；據報百度下周召開發布會推ＡＩ產品

，但文心一言基本功能仍未完成

教育局表示下周四起學生上學前毋須再快測，取消量體溫

內地２月新增人民幣貸款１﹒８１萬億元，高預期

２月末Ｍ２同比增１２﹒９％高預期，增速近７年最快

２月社會融資規模存量同比增９﹒９％；２月社會融資規模增量為３﹒１６萬億

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《即日市況》

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恒指低收６０５點報１９３１９，京東跌逾１１％包尾第一藍籌

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《深滬股市》

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滬綜指收跌１﹒４％五連跌，兩會期間累挫２﹒９５％

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《美元匯價》

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日銀料年內開始政策正常化的工作

歐元最新報１﹒０５８８╱９２，日圓最新報１３６﹒８８╱９１

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《公司業績》

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華人置業（００１２７）全年虧轉盈１﹒１５億元，不派末期息

裕元工業（００５５１）２月綜合經營收益淨額按年跌６﹒９％

ＴＣＬ電子（０１０７０）去年少賺６２﹒２％，息１２﹒７仙

寶勝國際（０３８１２）２月綜合經營收益按年跌２﹒４％

大成食品（０３９９９）去年純利跌４１％至９１８５萬元人民幣，不派息

彩星玩具（００８６９）去年純利跌７７﹒４％至９７２﹒２萬元，派息２仙

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《公司資訊》

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據報太盟等有意收購ＡＳＭＰＴ（００５２２）並將其私有化

長和（００００１）申改建青衣聯合船塢，提供１﹒５萬伙；傳長和旗下３英國與Ｖｏｄａｆｏ

ｎｅ合併細節最快月內公布

克莉絲汀（０１２１０）正解決流動資金問題，今年上半年恢復營業

百度（０９８８８）旗下度小滿否認上半年赴港上市消息；據報百度下周召開發布會推ＡＩ產品

，但文心一言基本功能仍未完成

ＩＮＧ與螞蟻簽訂首筆４億美元可持續發展表現掛勾衍生產品交易

友邦（０１２９９）料今年本港及內地新業務價值將持續增長，內地擴展計劃不變

電視廣播（００５１１）許濤調任為行政主席

港龍中國地產（０６９３８）首兩月合同銷售金額按年跌３０％

石藥集團（０１０９３）用於治療宮頸癌藥物於內地上市申請獲受理

江山控股（００２９５）２月總發電量按年升３１﹒７％

舜宇光學（０２３８２）２月手機鏡頭出貨量按年下降２６％

呷哺呷哺（００５２０）夥小鵬汽車、百度等進行多元化營銷

匯豐保險去年新業務保費市佔率第一，２月內地客申請已超疫前水平

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《國企紅籌》

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中國太平（００９６６）發２０億美元永續次級資本證券

紫金（０２８９９）完成仙樂都礦業股權投資，涉資３億元人民幣

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《神州民企》

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康寧醫院（０２１２０）董事長由管偉立出任

中通快遞（０２０５７）對沽空機構指控開展獨立調查

富力地產（０２７７７）２月總銷售收入跌５３％，首兩個月跌６２％

彩客新能源（０１９８６）附屬山東彩客新材料引資１﹒４９億元人民幣

世茂（００８１３）上月合約銷售額跌４３％，首兩個月跌４２％

億達中國（０３６３９）２月合約銷售金額按年升４８％

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《中國要聞》

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上海銀保監局提出十三條舉措助上海提升營商環境

３８大促快手電商訂單升４０％，天貓美妝店銷量下滑

胡潤表示中國千萬資產家庭增至２１１萬，京滬港佔最多

發改委官員晤高通葉小偉：中方堅定不移擴大對外開放

廣東招商引資對接平台月底試運，廣州珠海等地率先上線

調查指逾三分一大灣區居民想訪港，惟部分稱將減少消費

上汽集團２月終端交付按月增長１６﹒８％

內地餐飲連鎖企業「小菜園」完成數千萬美元融資

人行１５０億逆回購利率持平，本周收水９８３０億元；２月社會融資規模存量同比增９﹒９％

；２月社會融資規模增量為３﹒１６萬億

２０２２年國家醫保累計為患者減負逾２１００億元

跟蹤科創５０指數的基金規模已超過９００億元

據報深圳放開限購，深汕合作區取消個人商品住房限購

美國情報部門研判北京暫時沒有攻台想法

寶馬中國回應降價傳聞：市場指導價並無變動

山東威海鼓勵買車，新能源車補貼高達６０００元人民幣

ＩＩＦ表示２月外資流入中國股市２４億美元

小紅書調整組織架構，直播帶貨業務組提升為獨立部門

中國加入取消外國公文書認證要求公約，１１月生效

內地２月新增人民幣貸款１﹒８１萬億元，高預期

２月末Ｍ２同比增１２﹒９％高預期，增速近７年最快

深圳市流感風險由低調升為中，專家籲少去人多場所

成都高新區派汽車消費券，最高補貼８０００人幣

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒６％，台積電２月銷售額同比增長１１％

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《兩會焦點》

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習近平以全票贊成連任國家主席，中央軍事委員會主席

全國人大通過國務院機構改革方案

全國政協通過新一屆全國委員會主席候選人名單等

李家超稱熱烈祝賀習近平全票當選國家主席；李家超周日赴京，將列席人大閉幕會及拜訪中央部

委

李鴻忠、肖捷等１４人當選全國人大常委會副委員長

譚惠珠稱習近平當選國家主席是眾望所歸民心所向

賀一誠祝賀習近平全票當選新一屆國家主席

金鵬輝建議加快金融消費者權益保護立法

韓正當選為國家副主席，趙樂際當選人大常委會委員長

普京發電報祝賀習近平連任中國國家主席

王滬寧當選全國政協主席，梁振英何厚鏵連任副主席

立法會祝賀習近平當選國家主席及中央軍委主席

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《兩會解讀》

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瑞士百達表示政府工作報告增長目標穩健，政策支持審慎

惠譽博華表示汽車今年仍為大宗消費主力，惟增長率放緩；內房信用風險近出清，銷售面積料跌

約５％

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《國際要聞》

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Ｖｉｓａ及萬事達卡暫停開發追踪槍械銷售的代碼

日本國會通過日本央行新行長及副行長人選

美國南韓舉行「自由護盾」演習前，北韓發射多枚導彈

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《外圍經濟》

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加拿大央行指會以數據確認利率是否夠高

南韓１月經常帳收支出現４５﹒２億美元赤字

受益於股市上漲，美國去年第四季家庭淨資產增２％

市場對數碼資產信心下降，比特幣連跌４天

日本央行行長黑田東彥「告別騷」，由始至終維持不變

矽谷銀行只是冰山一角，艾克曼籲美國政府出手相救

美國的銀行面臨艱苦戰鬥，利率低難吸引儲戶

通脹意外下降，秘魯央行維持基準利率不變

阿根廷２１７億美元舊債換新債以暫緩違約問題

雞蛋荒蔓延至日本，麥當勞被迫停供日式漢堡早餐

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《大國博弈》

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拜登新政府預算案要求撥款加強印太投資應對中國挑戰

拜登顧問表示美國應確保清潔能源供應鏈不受中國控制

日本限晶片設備出口未有定論，稱會參考荷蘭政府做法

中國船隻菲律賓附近航行，外交部表示正常活動合理合法

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《其他消息》

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屯門醫院辦公室有假天花物料掉落，院方圍封檢查

楊潤雄周日訪京，晤國家體育總局局長高志丹

牙醫學會建議讓牙科學生在學期間到公營醫療系統實習

瑪嘉烈醫院承認上月底藥劑部曾現鼠蹤，但無藥物被咬

陳茂波稱４月１６日發放首期３０００元消費券，不能轉會；派發消費券可提振本港經濟約０﹒

６個百分點

許正宇稱稍後率領金融業代表，到大灣區城市拓商機

盧寵茂稱公院石屎剝落等事故信息發布不理想，有必要優化；須另闢途徑增加護士人手，海外牙

醫質素可由委員會等監察；２３條立法肯定要完成，中央及港府會選最有利時間

黎智英入稟要求宣布釋法不影響聘英大狀，４﹒２８聆訊

教育局表示下周四起學生上學前毋須再快測，取消量體溫

金管局與證監會就修改結算規則展開諮詢，以便過渡至替代參考利率

外匯基金投資辦公室副行政總裁朱兆荃明日退休離任

陳栢緯下周一起升任香港天文台台長

發展局表示目前啟德地下購物街建設約７０％推展中

保監局表示去年保險業毛保費跌７﹒７％，內地客新單額飆２倍

深股通全日流出近１９億元，外資連續四日流出；滬股通全日流出近１４億，外資流走近５３億

創４個月高

中銀１個月短存享４﹒８厘，招商永隆一年４﹒３５厘

ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ａ期樓書接近完成，第２Ｂ期加推１８９伙

聯合船塢表示青衣申改建逾１﹒５萬伙，藉重建推行公私營房屋計劃

中原ＣＣＬ按周升０﹒２２％，連升３周共２﹒８８％

名勝世界壹號香港首航，重啟郵輪旅遊

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