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13/03/2023 07:49

《國金頭條》矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌２％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》上周五（１０日）美股三大指數齊跌，道指跌３４５﹒２２點
或１﹒０７％，收報３１９０９﹒６４點；標普５００指數跌５６﹒７３點或１﹒４５％，收報
３７６１﹒５９點；納指跌１９９﹒４７點或１﹒７６％，收報１１１３８﹒８９點。
　　美國勞工部公布２月份非農就業報告，非農職位增加３１﹒１萬，遠較預期的２０﹒５萬為
佳，當中私營企業新增職位為２６﹒５萬，失業率上升０﹒２個百分點至３﹒６％。另外，２月
平均時薪按年升幅由４﹒４％擴大到４﹒６％，略低於預期的４﹒７％，按月升幅則由０﹒３％
放緩至０﹒２％。就業數據表現強勁令市場對聯儲局３月份加息５０基點的預期再次升溫，根據
ＣＭＥ　ＦｅｄＷａｔｃｈ　Ｔｏｏｌ的預測，３月份加息到５至５﹒２５厘機會率，由之前的
４０﹒２％升至６８﹒３％。
　
＊耶倫：美國銀行系統仍具韌性＊
　
　　然而，ＳＶＢ集團旗下矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｅｙ　Ｂａｎｋ，ＳＶＢ）上
周四被迫沽出手持債券籌集資金，令其產生１８億美元的虧損，而且集資失敗，結果該銀行被加
州金融保護與創新部（ＤＦＰＩ）關閉，並交由聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）接管，令其成為
２００８年金融海嘯以來最大宗的銀行倒閉案。
　　資金流入美債避險，２年期美國國債孳息率在兩天急跌近４８個基點，收報４﹒５９２５厘
；１０年期國債孳息率亦下跌２８﹒５個基點，收報３﹒７０４厘。美國財長耶倫上周五強調，
美國銀行系統仍然充滿韌性，且已召集了各監管機構商討矽谷銀行的問題，包括聯儲局、
ＦＤＩＣ及貨幣監理署（ＯＣＣ），她更表示對銀行業監管充滿信心。另外，耶倫表示美國政府
不會出手拯救ＳＶＢ。
　　此外，部分資金流入金市避險，現貨金上周五升３７美元，收報每盎司１８６７﹒８３美元
，４月交收之紐約期金上升３２﹒６美元或１﹒８％，收報每盎司１８６７﹒２０美元。５月交
收期銀上升３４美仙或１﹒７％，收報每盎司２０﹒５美元。
　
＊金油反彈美匯微跌＊
　
　　油價仍然受到加息（經濟向好）及衰退（高息打擊經濟）的拉扯，整體上，紐油維持在每桶
７０至８０美元上落。上周五４月交收的ＷＴＩ期油上升９６美仙或１﹒３％，收報每桶
７６﹒６８美元，５月交收之布蘭特期油亦上升１﹒１９美元或１﹒５％，收報每桶８２﹒７８
美元。
　　外匯市場又是另一光景。新增非農職位回復到之前的數字，失業率上升及薪酬按月升幅輕微
放緩，反而成為市場將美元好倉獲利了結的藉口，美匯指數在就業數據公布後急跌，由公布前的
１０５﹒１４急跌至１０４﹒１３後才回穩，其後反彈至１０４﹒６４收市。
　　歐元兌美元升０﹒６％，收報１﹒０６４３；美元兌日圓跌０﹒８５％，收報１３４﹒９７
；英鎊兌美元升０﹒９％，收報１﹒２０３１；美元兌瑞郎跌１﹒１９％；澳元兌美元跌
０﹒１８％，收報０﹒６５７７；紐元兌美元升０﹒５６％，收報０﹒６１３１；美元兌加元微
跌０﹒０２％，收報１﹒３８２４。（ｐｃ）
　
　
　　
　

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