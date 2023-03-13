《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》美國總統拜登公布預算案，預計今年通脹率為４﹒３％，明年放緩至２﹒４％

，美股上周四（９日）下跌。港股上周五（１０日）裂口低開逾３００點後跌幅持續擴大，一度

跌穿１９３００點水平創２個月新低。恒指上周累計已連跌四日，下移到１９０００點附近支持

。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約１﹒１４億元資金

淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約８７０５﹒０萬元資金淨流出，顯示有淡倉資

金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１９７００點至１９９９９點

之間，累計相當約１８４１張期指合約；熊證街貨主要在收回價２０４００點至２０６９９點之

間累計了相當約１５９２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２３﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒１個波幅點至２７﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒４個波幅點至２１﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

２９﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅維持於３７﹒７％的水平；中石油（００８５７）

的引伸波幅上升３﹒１個波幅點至２６﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升４個波幅

點至３０﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒２個波幅點至２０﹒３％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２７﹒３％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升２﹒１個波幅點至２０﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至

３６﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２４﹒０％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約４７０９萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約４３０元至４６４元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒８倍至９﹒１倍；另外，阿里

巴巴（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約３６５０萬元資金淨流入部署，資金留意行使

價９２元至９６元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６﹒５倍至７﹒０倍。

至於看淡資金流方面，期內比亞迪（０１２１１）的相關認沽證及熊證合共錄得約６５５萬

元資金淨流入部署。比亞迪認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１７７元至２１１元附近

的中期價外條款，實際槓桿約３﹒５倍至４﹒９倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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