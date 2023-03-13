《一周攻略－周進略》矽谷銀行危機或拖延加息再提速

《一周攻略》才說短期雖止跌回穩，３月議息變數大。果然，投資者焦點放在美聯儲官員如

何取捨，今次議息會議，變數比之前兩次大。



＊加息半厘概率曾急升＊



如今看來，翻來覆去，究竟是加息２５點子，抑或５０點子，未有定案，但後者概率曾經一

度急升，始終不利市場氣氛。

誠如之前所說，近期因經濟數據，形勢不似預期，市場期望亦自然有變，通脹數據雖已經由

高位見頂回落，但降溫太慢，死灰復燃的可能性絕對存在，問題是通脹預期頑固非常，如此一來

，即使提速加息不是過分之舉，更何況失業未見明顯惡化，衰退談不上。



＊降速加息不成，再提速訊息差＊



問題卻是，由去年連續四次提速大幅加息７５點子，到後來控制通脹卻漸見成效，才有降速

加息之嘗試，但如今外界普遍認為，上述嘗試不成功了，否則何需降速後，如今又再提速？這個

訊息，對於期望管理是很差的版本。



＊銀行出事，有危有機＊



當然，正如上周所言，風險管理角度看，不要太側重某一個可能性，部署上可以輕倉即市走

位，不過夜不過市，最是靈活。

如今看來，正是如此！君不見爆出矽谷銀行風波，隨時有連鎖反應，短期內，危與機並存，

固然，銀行流動性出事，從來都是麻煩，機構投資者本能反應，避險先行，股滙債商品波動增加

。

但反過來說，沽長債買短債，短息有望回落，而央行亦有可能考慮此因素，出招救銀行之餘

，亦未必堅持加息５０點子。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

