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13/03/2023 08:37

《套期保值－蕭猷華》矽谷銀行倒閉，美聯儲開緊急會議

　　《套期保值》美股上周五（１０日）繼續下跌，此前，受到專為初創企業提供貸款的美國矽
谷銀行宣布供股融資失敗，觸及大量投資者提取款項，國際大銀行股價紛紛急挫，比特幣亦跌穿
２００００美元。與此同時，美國加州銀行監管部門下令關閉矽谷銀行，並委派聯邦存款保險公
司接管，財政部正密切關注事態發展。
　　另一方面，美國勞工部上周五公布２月份就業數據，非農新增職位增加３１﹒１萬份，多過
預期的２０﹒５萬份，不過較１月的５０﹒４萬份減少；另外，１月和去年１２月的新增職位向
下修訂，較原先公布共減少３﹒４萬份；失業率回升至３﹒６％，較預期３﹒４％為高；平均時
薪按月升０﹒２％，較１月和預期的０﹒３％為低。美國勞工市場有降溫跡象，新增職位步伐減
慢，工資增幅放緩，預期本月加息０﹒５％機會大大降低，美元下跌，金價上升。
　　恒生指數上周五跌超過６００點，收報１９３１９點，國指成分股和恒生科技指數換馬，帶
動成交增至１６００億。美國矽谷銀行倒閉，該銀行大部份為創科企業客戶，市場關注其他銀行
會否出現擠提風險，有傳美國政府會出手拯救，加上美聯儲將會召開緊急閉門會議，外圍股市本
周勢波動，港股料受影響。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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