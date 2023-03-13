【企業盈喜】杉杉品牌（０１７４９）料去年多賺不低於７４％

《經濟通通訊社１３日專訊》杉杉品牌（０１７４９）發出正面盈利預告，預期集團截至
２０２２年１２月３１日止年度綜合溢利淨額不低於１５００萬人民幣，而上年同期綜合溢利淨
額約８６０萬人民幣，換言之增幅最少７４％。該公司解釋，盈利增加主要由於附屬寧波魯彼昂
姆服飾於２０２１財年自願清盤及終止經營業務，其業務於２０２１財年錄得虧損約９３０萬人
民幣，以及為減省成本措施有效減少銷售及分銷開支。
該公司將於本月底或之前刊發全年業績。（ｍｈ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話13/03/2023
矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌2%
|財經熱話13/03/2023
【虛幣世界】USDC波動牽連比特幣，在Coinbase上有較高溢價
|中國故事10/03/2023
《神州經脈》習近平展開第三個任期 人民幣回升 滬指五連跌
|財經熱話10/03/2023
《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績 中線目標價69銀
|專訪10/03/2023
【專訪】野村陸挺：內房持續復甦 須紮根未來城市化方向（有片）
|中國故事10/03/2023
【兩會焦點－專訪】中手游冼漢迪：冀放寬港人投資互聯網企業限制
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰