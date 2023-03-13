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13/03/2023 08:34

【企業盈喜】杉杉品牌（０１７４９）料去年多賺不低於７４％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》杉杉品牌（０１７４９）發出正面盈利預告，預期集團截至
２０２２年１２月３１日止年度綜合溢利淨額不低於１５００萬人民幣，而上年同期綜合溢利淨
額約８６０萬人民幣，換言之增幅最少７４％。該公司解釋，盈利增加主要由於附屬寧波魯彼昂
姆服飾於２０２１財年自願清盤及終止經營業務，其業務於２０２１財年錄得虧損約９３０萬人
民幣，以及為減省成本措施有效減少銷售及分銷開支。
　　該公司將於本月底或之前刊發全年業績。（ｍｈ）

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