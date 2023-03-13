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13/03/2023 08:34

【企業盈警】碧桂園（２００７）料年度盈轉虧５５億至７５億人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》碧桂園（０２００７）盈利警告，預期集團截至２０２２年
１２月３１日止年度可能錄得剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後的歸屬於公司股東的核心
淨利潤介乎約１０億至３０億元（人民幣．下同），及股東應佔虧損介乎約５５億至７５億元。
該集團期內錄得虧損主要是受房地產市場下行的影響，本期部分低毛利項目結轉，導致房地產業
務結轉毛利率下降；對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期匯兌淨損失所致。該公司
預期３月下旬公布業績。
　　該集團截至２０２２年１２月３１日止年度核心淨利潤約２６９億元及股東應佔利潤約
２６８億元。
　　該公司董事會認為，上述盈利的影響因素多為非現金性質。儘管２０２２年行業面臨嚴峻挑
　戰，該公司仍全力做好保交付工作，連同聯營合營等項目已累計交付近７０萬套房，交付量高
居行業榜首。在銷售市場疲弱的情況下，該集團圍繞可動用現金的核心管理目標，保持穩健的財
務水平和運營狀況，淨負債率長期保持低位，維持了良好的信用記錄。同時，該公司銷售仍保持
在行業前列，融資渠道暢通，多次獲監管部門支持發行債券。此外，該公司已先後與數十家銀行
簽署戰略合作協議，獲得逾３０００億元意向性綜合授信支持。展望未來，房地產仍是中國經濟
的支柱產業之一，公司定能抓住市場修復的機遇，踐行新的發展模式，繼續走高質量發展之路，
並結合科技建造體系，持續提升全周期綜合競爭力。（ｍｈ）
　　　

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