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13/03/2023 12:07

恒指高收４３６點報１９７５６，中海油升６％，東方海外跌逾６％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國矽谷銀行陷入危機遭監管機構勒令關門，美國監管機構在
上周五（１０日）已勒令矽谷銀行關門，並接管存款，是自２００８年金融危機以來，美國最大
的銀行倒閉事件。
　　雖然上周五美股三大指數急挫，但市場預期聯儲局本月加息０﹒２５厘，較早前普遍預期加
０﹒５厘低，港股造好，恒生指數半日收報１９７５６，升４３６點或２﹒２６％，主板成交
８１２﹒８３億元。恒生中國企業指數報６６３１，升１８６點或２﹒８９％。恒生科技指數報
３９４８，升１６６點或４﹒４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３５０元，升１８﹒４元或５﹒５５％，成交５９﹒３５億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒４５元，升３﹒３元或４﹒０７％，成交２９﹒６１億元；美團收報
１３１﹒１元，升３﹒７元或２﹒９％，成交２４﹒３７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　中海油（００８８３）收升５﹒９６％，報１２﹒０８元，該股成交約９０６６萬股，涉資
１０﹒８３億元，盤中高見１２﹒１元，最低見１１﹒６４元；潤啤（００２９１）升
５﹒４４％，收報６１﹒１元；阿里健康（００２４１）升５﹒３９％，收報５﹒６７元；百度
（０９８８８）升５﹒１％，收報１３６﹒１元。
　　網易（０９９９９）收升４﹒７８％，報１３３﹒７元，該股成交約２７８萬股，涉資
３﹒６４億元，盤中高見１３３﹒８元，最低見１２９﹒９元；百威亞太（０１８７６）升
４﹒７５％，收報２４﹒２５元；李寧（０２３３１）升４﹒２３％，收報６６﹒５元。
　　另外，東方海外（００３１６）逆市收跌６﹒３％，報１２４﹒９元，該股成交約１５２萬
股，涉資１﹒９２億元，盤中高見１３３﹒３元，最低見１２３﹒８元；藥明生物
（０２２６９）跌３﹒２７％，收報５０﹒３元。（ｋｙ）

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