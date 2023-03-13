《盤後部署》恒指２０天線阻力大，Ｂ站漲逾一成，尚有反彈空間？

《經濟通通訊社１３日專訊》矽谷銀行爆煲，最終由監管機構接管，消息未有影響港股今日

表現。恒指高開９１點，報１９４１１，科技股開市造好，網易（０９９９９）高開２﹒９％，

騰訊（００７００）高開２﹒６５％，保險藍籌股友邦（０１２９９）則高開２﹒６４％。

恒指早段反覆上升，曾升逾４６０點至１９７９１，即使汽車及內房股受壓，惟重磅科技股

保持升勢，無阻恒指收高。全日收報１９６９５，升３７６點或升１﹒９５％，主板成交

１４５１﹒８５億元。國企指數報６５９０，升１４４點或升２﹒２４％。恒生科技指數報

３８９１，升１０９點或升２﹒８９％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２６８，升３８點或升１﹒２０％，成交３６４４﹒１４

億元人民幣；深證成份指數報１１５０５，升６２點或升０﹒５５％，成交２１１４﹒９６億元

人民幣。



＊恒指百天線不能失＊



今日大市的成交額雖然較上個交易日少２１２億元，惟錄得８６﹒５７億元資金淨流入，較

上日多６８﹒９７億元。騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）及美團（０３６９０）

三大科技股的資金流入狀況尚可，尤其騰訊資金淨流入額較上個交易日多８﹒７８億元，是今日

恒指保持升勢的重大原因。

消息面上，雖然矽谷銀行倒閉，惟聯儲局迅速行動，減低市場的不安情緒，市場更估計聯儲

局可能要被迫減慢加息步伐，對高估值的科技股帶來喜訊。不過，兩會過後未有重大經濟政策出

台，汽車業只略提過新能源車下鄉、延續汽車補貼等措施，即使今日港股上升，但未有較重要的

催化劑下，短線難見大幅反彈空間。

在日線圖上，恒指連續兩日收高於１００天線上，上周五（１０日）即使大跌６０５點，仍

能守住該線，推斷１００天線為短線較重要的支持位，此位不能失。反彈阻力方面，由於恒指於

３月６至８日連續三日收市未能突破２０天線，目前該平均線仍與１０天線雙雙向下。缺乏成交

及利好消息帶動下，２０天線（目前為２０３６５）料會為恒指短線阻力位。



＊嗶哩嗶哩獲納入深港通及滬港通＊



嗶哩嗶哩（０９６２６）為今日表現最佳的科技指數成分股。集團公布，於香港聯交所買賣

的Ｚ類普通股已經獲納入深港通及滬港通，今日生效。獲納入後，內地合資格投資者可直接交易

其Ｚ類普通股。股價今日大升１０﹒６６％，收報１６３元，成交約８１４萬股，涉資

１３﹒２５億元，盤中高見１６８﹒６元，最低見１５４﹒８元。

雖然嗶哩嗶哩上季虧損收窄，市場預期遊戲業務收入仍有增長。然而，集團日均活躍用戶人

數已達９２８０萬，雖然按年增加２９％，但未來再度大幅增長的空間不多，加上目前仍然虧損

，能否扭虧為盈存疑。

嗶哩嗶哩今日受到納入深滬港通的消息刺激，成交額較上個交易日增加６﹒５１億元。在巨

額成交及資金流入下，股價不但能重上１００天線，而且成功突破１０天線。不過，集團前景未

明，納入深滬港通的炒作時間亦不會太長，料在５０天線（目前為１８８元水平）有阻力。現價

與該阻力仍有逾１５％的潛在升幅，無貨者可買入作超短線部署，失守１５０元止蝕。（ｅｒ）

