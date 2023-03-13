  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2023 17:45

《台股攻略－黃振宇》台股震盪過２００點，收市逆轉升３４點

　　《台股攻略》美國矽谷銀行（ＳＶＢ）破產風波引發恐慌，中國股市震盪，日本股市下挫，
香港股市上揚，台股加權指數今日早盤開低走跌，上下波動超過２２０點，之後在電子族群支持
大盤止跌回升，終場升３４﹒２９點，收１５５６０﹒４９點，１５５００點失而復得，成交金
額為２３９２﹒１５億元（新台幣．下同）。
　　矽谷銀行倒閉拖累金融權值股下跌，金控雙雄國泰金及富邦金收盤跌幅約１％，第一金、新
光金及玉山金等均收黑。不過，融資租賃公司中租－ＫＹ則受到買盤青睞，股價強勢翻紅，並收
升超過３％。電子族群方面晶圓代工龍頭台積電翻紅終場收５１６元，小升０﹒５８％；聯發科
拉尾盤終場收７６４元，上揚１﹒０６％；聯電收５２﹒５元，小升０﹒９６％；日月光投控翻
揚收１０８﹒５元，升１﹒４％；鴻海收１０３元，小升０﹒９８％。不過，矽力－ＫＹ因法說
透露展望保守，加上股利配發不如市場預期，今日（１３日）股價跌停；華碩去年第四季罕見虧
損，震驚市場，股價亦一度跌停，終場跌９﹒２２％。航運股震盪漲跌互見，其中長榮收
１７０﹒５元，升３﹒３３％；萬海收８０﹒５元，升１﹒７７％；陽明收６９﹒１元，小升
０﹒５８％。航空雙雄長榮航翻紅收２７﹒８元，小升０﹒３６％；華航收１９﹒９５元，小跌
０﹒５％。
　　台股上周周線收黑，加上美股上周因美國矽谷銀行股價重挫後破產，引發市場疑慮。由於本
周二（１４日）美國將公布ＣＰＩ數據，牽動本月ＦＥＤ加息步伐，市場不確定性升溫，將使近
期交投氣氛轉偏觀望，預估市場資金將在電子族群如半導體、ＩＰ等次產業或者觀光、食品等傳
產族群輪動，投資者逢低或可留意高殖利率題材。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/03/2023
《神州經脈》人大閉幕股市回穩　矽銀事件促資金回流
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪　要與民營做朋友
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
人氣文章香港要聞13/03/2023
地區康健中心職員涉嫌行賄疫苗中心護士免打針獲針紙
人氣文章香港要聞13/03/2023
楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角，成首位亞裔影后
人氣文章財經熱話13/03/2023
《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金