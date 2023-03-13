《台股攻略－黃振宇》台股震盪過２００點，收市逆轉升３４點

《台股攻略》美國矽谷銀行（ＳＶＢ）破產風波引發恐慌，中國股市震盪，日本股市下挫，

香港股市上揚，台股加權指數今日早盤開低走跌，上下波動超過２２０點，之後在電子族群支持

大盤止跌回升，終場升３４﹒２９點，收１５５６０﹒４９點，１５５００點失而復得，成交金

額為２３９２﹒１５億元（新台幣．下同）。

矽谷銀行倒閉拖累金融權值股下跌，金控雙雄國泰金及富邦金收盤跌幅約１％，第一金、新

光金及玉山金等均收黑。不過，融資租賃公司中租－ＫＹ則受到買盤青睞，股價強勢翻紅，並收

升超過３％。電子族群方面晶圓代工龍頭台積電翻紅終場收５１６元，小升０﹒５８％；聯發科

拉尾盤終場收７６４元，上揚１﹒０６％；聯電收５２﹒５元，小升０﹒９６％；日月光投控翻

揚收１０８﹒５元，升１﹒４％；鴻海收１０３元，小升０﹒９８％。不過，矽力－ＫＹ因法說

透露展望保守，加上股利配發不如市場預期，今日（１３日）股價跌停；華碩去年第四季罕見虧

損，震驚市場，股價亦一度跌停，終場跌９﹒２２％。航運股震盪漲跌互見，其中長榮收

１７０﹒５元，升３﹒３３％；萬海收８０﹒５元，升１﹒７７％；陽明收６９﹒１元，小升

０﹒５８％。航空雙雄長榮航翻紅收２７﹒８元，小升０﹒３６％；華航收１９﹒９５元，小跌

０﹒５％。

台股上周周線收黑，加上美股上周因美國矽谷銀行股價重挫後破產，引發市場疑慮。由於本

周二（１４日）美國將公布ＣＰＩ數據，牽動本月ＦＥＤ加息步伐，市場不確定性升溫，將使近

期交投氣氛轉偏觀望，預估市場資金將在電子族群如半導體、ＩＰ等次產業或者觀光、食品等傳

產族群輪動，投資者逢低或可留意高殖利率題材。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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