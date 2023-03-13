《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶的下站進攻目標

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源

業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移動

（００９４１）、兗煤澳大利亞（０３６６８）與農夫山泉（０９６３３），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，

則宜首選比亞迪股份（０１２１１）、ＥＳＲ（０１８２１）與京東集團（０９６１８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材料業與必需性消費業。此外

，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為農夫山泉、兗煤澳大利亞與巨

子生物（０２３６７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關

認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選比亞迪股份、恒生銀行（０００１１）與

京東集團。

上周市況突然升勢逆轉，大量恒指牛證持有者慘被殺倉。經此一役，恒指牛證重貨區下移至

１８５００－１８５９９；若恒指顯著再跌，到達１８５００，將合共有１６６隻牛證被強制性

收回，產生４６８５張恒指期貨淡倉的殺傷力。本欄認為，若出現此情況，淡友大戶應會於本周

初便發力進攻。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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