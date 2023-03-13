  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2023 10:20

《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶的下站進攻目標

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源
業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移動
（００９４１）、兗煤澳大利亞（０３６６８）與農夫山泉（０９６３３），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，
則宜首選比亞迪股份（０１２１１）、ＥＳＲ（０１８２１）與京東集團（０９６１８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材料業與必需性消費業。此外
，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為農夫山泉、兗煤澳大利亞與巨
子生物（０２３６７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關
認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選比亞迪股份、恒生銀行（０００１１）與
京東集團。
　　上周市況突然升勢逆轉，大量恒指牛證持有者慘被殺倉。經此一役，恒指牛證重貨區下移至
１８５００－１８５９９；若恒指顯著再跌，到達１８５００，將合共有１６６隻牛證被強制性
收回，產生４６８５張恒指期貨淡倉的殺傷力。本欄認為，若出現此情況，淡友大戶應會於本周
初便發力進攻。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強當選國務院總理，今記者會首亮相
人氣文章開市Good Morning13/03/2023
溫傑：矽谷銀行爆煲料對港股影響不大　憧憬兩會後推新措施托市
人氣文章財經熱話13/03/2023
矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌2%
人氣文章財經熱話13/03/2023
【虛幣世界】USDC波動牽連比特幣，在Coinbase上有較高溢價
人氣文章中國故事10/03/2023
《神州經脈》習近平展開第三個任期　人民幣回升　滬指五連跌
人氣文章財經熱話10/03/2023
《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績　中線目標價69銀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金