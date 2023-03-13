【虛幣世界】ＵＳＤＣ波動牽連比特幣，在Ｃｏｉｎｂａｓｅ有溢價

《經濟通通訊社１３日專訊》消息指，矽谷銀行的危機以及由此導致的全球第二大與美元掛

鈎的穩定幣ＵＳＤＣｏｉｎ （ＵＳＤＣ） 的波動，導致比特幣 （ＢＴＣ）在加密貨幣交易

所Ｃｏｉｎｂａｓｅ （ＣＯＩＮ）上的交易價格相對較高。

分析公司ＣｒｙｐｔｏＱｕａｎｔ追踪的數據顯示，比特幣的Ｃｏｉｎｂａｓｅ溢價指數－

－衡量ＢＴＣ在美國Ｃｏｉｎｂａｓｅ上以美元計價的價格（ＢＴＣ╱ＵＳＤ），以及比特幣在

Ｂｉｎａｎｃｅ上的ｔｅｔｈｅｒ計價價格 （ＢＴＣ╱ＵＳＤＴ） 之間的價差，上漲至

０﹒８，為２０２０年３月以來的最高水平。而比特幣在Ｃｏｉｎｂａｓｅ 上的溢價交易，通

常被認為對來自美國機構和經驗豐富交易員，造成更大購買壓力。

業內人士指出，由於ＵＳＤＣ的交易價格低於其掛鈎匯率，比特幣在Ｃｏｉｎｂａｓｅ上的

價格似乎更高，因此比特幣的現貨市場需要進行調整以反映當前的ＵＳＤＣ價格。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２４３４﹒５１元（美元．下同），升１﹒９８％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６０９﹒８６元，升１﹒８７％；艾達幣報

０﹒３３８４元，升２﹒６１％；瑞波幣報０﹒３７３３，升０﹒５４％。（ｕｌ）



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