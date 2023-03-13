  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2023 09:09

【虛幣世界】ＵＳＤＣ波動牽連比特幣，在Ｃｏｉｎｂａｓｅ有溢價

　　《經濟通通訊社１３日專訊》消息指，矽谷銀行的危機以及由此導致的全球第二大與美元掛
鈎的穩定幣ＵＳＤＣｏｉｎ　（ＵＳＤＣ）　的波動，導致比特幣　（ＢＴＣ）在加密貨幣交易
所Ｃｏｉｎｂａｓｅ　（ＣＯＩＮ）上的交易價格相對較高。
　　分析公司ＣｒｙｐｔｏＱｕａｎｔ追踪的數據顯示，比特幣的Ｃｏｉｎｂａｓｅ溢價指數－
－衡量ＢＴＣ在美國Ｃｏｉｎｂａｓｅ上以美元計價的價格（ＢＴＣ╱ＵＳＤ），以及比特幣在
Ｂｉｎａｎｃｅ上的ｔｅｔｈｅｒ計價價格　（ＢＴＣ╱ＵＳＤＴ）　之間的價差，上漲至　
０﹒８，為２０２０年３月以來的最高水平。而比特幣在Ｃｏｉｎｂａｓｅ　上的溢價交易，通
常被認為對來自美國機構和經驗豐富交易員，造成更大購買壓力。　　
　　業內人士指出，由於ＵＳＤＣ的交易價格低於其掛鈎匯率，比特幣在Ｃｏｉｎｂａｓｅ上的
價格似乎更高，因此比特幣的現貨市場需要進行調整以反映當前的ＵＳＤＣ價格。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２４３４﹒５１元（美元．下同），升１﹒９８％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６０９﹒８６元，升１﹒８７％；艾達幣報
０﹒３３８４元，升２﹒６１％；瑞波幣報０﹒３７３３，升０﹒５４％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2023
矽谷銀行倒閉恐現雷曼危機，三大美指齊挫納指跌2%
人氣文章財經熱話13/03/2023
【虛幣世界】USDC波動牽連比特幣，在Coinbase上有較高溢價
人氣文章中國故事10/03/2023
《神州經脈》習近平展開第三個任期　人民幣回升　滬指五連跌
人氣文章財經熱話10/03/2023
《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績　中線目標價69銀
人氣文章專訪10/03/2023
【專訪】野村陸挺：內房持續復甦　須紮根未來城市化方向（有片）
人氣文章中國故事10/03/2023
【兩會焦點－專訪】中手游冼漢迪：冀放寬港人投資互聯網企業限制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金