《談國論企－黎偉成》中國老帶新改革全面提升

《談國論企》十四屆全國人大一次會議於２０２３年３月１０日上午全票選出中共中央總書

記習近平為國家主席、中央軍委主席，之後幾日的會議選出的各級領導人和國務院各級領導官員

，乃以老帶新以積極主動的培養新一代領導專才，而國務院等機關機構符合國情的全面有針對性

的改革，配合國家進一步穩中有進的發展。會議的氣氛是團結、和諧和誠摯的，予人以高度信心

相信中國的老與新領導人、議員和官員復興中華的強烈決心。



＊國務院專門全面發展經濟強國而元首外交抗美＊



我對十四屆全國人大一次會議的整體評價，是：取得全面性的成功的。重點有（一）以老帶

新。此可從中國共產黨第二十次全國代表大會的第一屆中委會和中紀委於２０２２年１０月２３

日的第一次全體會議，所選出的７位中央政治局常委的結果，是以老帶新，便可充分顯示出中共

和中國政府要強有力的作好各級接班人的安排，為中國長遠的進一步發展和復興建立良好的基石

，其中（Ｉ）習近平連任中央總書記和中央軍事委員會主席，再於十四屆全國人大一次會議獲選

為國家主席、中央軍委主席，眾望所歸，更為以老帶新的重大表現也。

習近平在過去兩任國家主席的任期，為（ｉ）中國的政治、經濟、科技等各方面的發展和提

升，作出重大的指導和貢獻，更難得的是（ｉｉ）領導中國化解、反擊美國現任總統拜登和上任

總統特朗普對華的全方位圍堵封殺，中國成功控疫優化措施，經濟迅速恢復和逐步回復穩中有進

發展，和（ｉｉｉ）中國近期更能夠化解美國對華在主權、內政、軍事、外交等方面的狂妄、無

恥的挑釁。

在（ＩＩ）「新」的方面，國務院就大換班，包括總理李強，四位副總理和四位國務委員，

全部都是新領導層，而原有的國務院領導人年紀都到了退任臨界點，都未有留下來老帶新，是為

十分大瞻的改變。但新的領導幹部很幹練，國務委員兼外交部長秦剛３月７日在十四屆全國人大

一次會議期間舉行記者會的答問，內容精采和實際，就顯代代出精英，秦剛現時還只是５６歲，

前途無量。

再從（二）國家領導層的最新結構看，中國的政壇有十分重大的改變，特別是（１）國務院

，最新結構和領導層的專長，今後會是集中於內政事務：李強原為上海市書記，在防疫控疫及經

濟等方面的工作，取得成績和貢獻；副總理丁薛祥為前中央辦公廳副主任、何立峰為國家發改委

前主任、張國清為遼寧省委前書記和劉國中為陝西省委前書記，都是中央或地方政府行政精英，

今後會為全國的政經發展作好部署和安排。

剛卸任的總理李克強在《政府工作報告２０２３年》談到新一年的工作任務要求時，特別提

及「要著力擴大國內需求」，其中重點是要把恢復和擴大消費擺在優先位置、投資和加快建設現

代化產業體系等，新一任的國務院總理們任重道遠。



＊新官遵重退任領導顯社會和諧就是福＊



至於（２）外交方面，以「元首外交」為主導。時為外交部長秦剛在十四屆全國人大一次會

議期間舉行記者會，相當明確指出中國將以「元首外交為引領，不斷展現中國外交風範」。中國

要採取「元首外交」政策與策略，是有高度針對性的，所針對的會是美國，理由為習近平與美國

總統拜登作出的多番元首視頻會晤，甚至面對面的峰會，拜登即使講了又講的「四不一無意」，

以至最近的「加碼」為「五不一無意」，到頭來皆一一「無意」執行，是拜登言而無信？還是美

國國務卿布林肯對美國元首「陽奉陰違」？由中美兩國元首定調，向對方負責。

由是（三）中國馬上作出部門、機構、組織的結構性重大系統性革新。最惹人注目的，當然

是（ａ）新建立的國家數據局，所要負責的是要協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合

共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，由國家發改委管理。

此一革新，對中國的經濟發展和提升，有十分重要的作用和貢獻，更重要的是集中數字資源和防

範，讓以美國為主的外來勢力不易搞破壞。

還有（ｂ）組建「中央科技委員會」，是為《關於國務院機構改革方案》的甚中重點，要重

新組建科學技術部，作為邁向「中國式現代化」的新征途必不可少的關鍵部分。

更重要的是（四）中國是次的「改朝換代」、以老帶新的工程，銜接是順利的，此說可見之

於：選出新一任人大委員長、政協主席，再選出的國家副主席、國務院總理等，都是新任者與習

近平握手後，再與卸任的原任領導握手，會議的氣氛是團結、和諧和誠摯的，政局的穩定，更為

中國今後的經濟發展和提升，提供絕對優質的動能。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

