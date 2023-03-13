【領展供股】供股權（２９１５）升３４％，領展上揚２﹒２％

《經濟通通訊社１３日專訊》領展房產基金股權（０２９１５）現價升３３﹒６６％，報
４﹒１３元，該股成交約１６９２萬股，涉資５６６８萬元，盤中高見４﹒５４元，最低見
２﹒６元；領展（００８２３）升２﹒２１％，報４８﹒５５元。
現時，恒生指數報１９６９３，升３７３點或升１﹒９３％，主板成交１１６５﹒６８億元
。國企指數報６５８４，升１３８點或升２﹒１５％。恒生科技指數報３８９７，升１１５點或
升３﹒０５％。
即月期指新報１９７２３，升４２２點，高水３０點。即月國指期貨報６５９９，升１４３
點，高水１５點。即月科指期貨新報３９０７，升１２０點，高水９點。
上證綜合指數報３２６６，升３６點或升１﹒１３％，成交３５４５﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１１４９５，升５２點或升０﹒４６％，成交２０６０﹒５６億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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領展房產基金股權（０２９１５） ４﹒１３元 升３３﹒６６％
領展（００８２３） ４８﹒５５元 升２﹒２１％
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（ｋｙ）
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