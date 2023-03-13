《豪論國金－李振豪》美國銀行風險是果非因

《豪論國金》美國數間銀行傳出被接管甚至倒閉，事件仍在發酵但足已令避險情緒升溫。當

中核心問題劍指大型銀行存款利率偏高導致客戶流出中小型銀行，唯有提高存款利率吸引客戶，

變相收緊淨息差令盈利受損。其次是銀行持有國債作風險資本時，持續加息影響債券市值不斷下

跌，銀行須集資作補充。最後是受影響銀行大多牽涉炒賣虛擬貨幣虧損，新經濟企業貸款違約，

還有企業客戶提款量上升，如此種種大部分與新經濟行業有關。



坦白說，利率高低皆有周期，銀行間透過利率吸引資金實屬本業，競爭下被淘汰歷史上屢見

不鮮。持有債券價格波動更不值一談，這是整個行業甚至小散戶共同面對的問題，只能怪罪於管

理不善，非造成事故的藉口。順藤摸瓜，問題核心實是美聯儲過去１年急速而大幅加息，令各層

面的金融企業未能及時調配資本及投資，較過去加息周期中釀成的金融風險都高而大。參考衡量

銀行間流動性的ＳＯＦＲ與ＯＩＳ的息差及３個月ＬＩＢＯＲ去年至今走勢，由近０％急升至今

天超過５％。比較上次２０１８年加息周期，兩項利率共用了約４年時間由最初約０﹒２５％升

至約２﹒５％，同樣升幅在今次周期只用了約９個月，資金收緊的速度造成銀行間壓力可想而知

。更甚是比較２００８年兩項利率高見約５﹒３％後爆發金融海嘯，當然不能一概而論，但流動

性繃緊至臨界點將不能忽視。歸根究底，疫情間突顯美國經濟缺憾，俄烏戰事導致全球脫勾，美

聯儲決策遲緩的操作等都是今次事故的主因，問題未解決前大型金融災難風險仍在。



大型金融災難往往與缺乏監管的新行業或金融產品有關，例如金融海嘯時野蠻生長的衍生工

具市場及繞過傳統監測的「表外」操作。過去１０年資金充裕下科技行業快速成長，由「燒錢」

來吸引用戶的應用程式行業，投入無限資金研發的元宇宙及今天的人工智能，到「去中心化」的

虛擬貨幣市場。當資金快速緊縮，箇中風險便浮出水面。近日部分外媒訪問各大新經濟企業高管

，表示數小時甚至數周前已得悉危機升溫，並提早提款。機構投資者聞風先遁只是火上加油，反

觀資訊不均才是個人投資者面對的最大風險。



危機未過，風管為上。



共勉之。



《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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