【矽銀爆雷】本港１３隻相關股份，騰盛博藥跌１﹒５２％

《經濟通通訊社１３日專訊》騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）現價跌１﹒５２％，報５﹒１９

元，該股成交約２２５萬股，涉資１１６４萬元，盤中高見５﹒２７元，最低見５元；北海康成

－Ｂ（０１２２８）無升跌，報２﹒１５元；基石藥業－Ｂ（０２６１６）跌０﹒８１％，報

３﹒６７元；雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）升４﹒３６％，報１６﹒２８元。

嘉和生物（０６９９８）現價跌１﹒２６％，報２﹒３５元，該股成交約３萬股，涉資７萬

元，盤中高見２﹒３３元，最低見２﹒３３元；加科思－Ｂ（０１１６７）跌３﹒４９％，報

８﹒３元；諾輝健康（０６６０６）跌１﹒２４％，報３１﹒９５元；聖諾醫藥－Ｂ

（０２２５７）跌１﹒７％，報５５﹒０５元。

華興資本控股（０１９１１）現價跌１﹒０１％，報６﹒８８元，該股成交約１８萬股，涉

資１２６萬元，盤中高見６﹒９１元，最低見６﹒８１元；中智全球（０６８１９）跌

０﹒４２％，報４﹒７７元；堃博醫療－Ｂ（０２２１６）無升跌，報１﹒７６元；阜博集團

（０３７３８）跌０﹒２７％，報３﹒７５元；諾亞控股（０６６８６）現價無升跌，報２９９

元。

根據Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ網站統計資料顯示，本港有１２家上市公司有與矽谷銀行進行業

務往來；而當中大部分為近年新興、未有主營收入盈利的生物醫藥股、即「Ｂ股」，包括騰盛博

藥、北海康成、基石藥業、雲頂新耀、嘉和生物、加科思、諾輝健康、聖諾醫藥。

其餘四家（非Ｂ股）公司，包括華興資本、中智全球、堃博醫療、阜博集團。

不在上述名單中的諾亞控股發通告，目前在ＳＶＢ擁有的現金及現金等價物少於１００萬美

元，佔其現金及現金等 價物總額０﹒２％以下，因此認為其因ＳＶＢ接管程序而面臨的任何流

動資金風險對公司的業務運營或財務狀況而言並不重大。

另外，亞盛醫藥則發通告，指公司自成立以來未曾與美國矽谷銀行或其關聯公司發生過業務

合作。此外，截止公告日期，公司未在美國矽谷銀行或其關聯公司有任何存款。

加科思則發通告，截至２０２３年３月９日晚（美國東部時間），集團在矽谷銀行的現金存

款餘額不足４０萬美元，約佔集團總現金及銀行結餘的０﹒２％。公司已於２０２３年３月９日

晚（美國東部時間）執行了全部矽谷銀行餘額轉出手續。公告並聲明，矽谷銀行事件不會對集團

產生重大不利影響，業務運營和財務狀況保持正常。

基石藥業則指在矽谷銀行設立的營運賬戶中僅有少量現金結餘。公司在其銀行的賬戶超出

ＦＤＩＣ承保金額的部分低於６００，０００美元，且佔公司現金、現金等價物及定期存款總額

低於０﹒５％（基於公司截至２０２３年２月２８日的合併管理報表）。公司將積極保護其存款

，認為矽谷銀行此次事件對公司影響甚微。

另外，騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）公布，知悉Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ

（ＳＶＢ）於上周五（１０日）被加州金融保護和創新部關閉，該部指定聯邦存款保險公司

（ＦＤＩＣ）為接管人，截至２月２８日，該集團在ＳＶＢ持有的現金和銀行餘額包括現金、現

金等價物和原始期限不超過１２個月的定期存款不到９％。其他現金和銀行餘額分布在多個大型

金融機構。

現時，恒生指數報１９３９６，升７６點或升０﹒４０％，主板成交１７３﹒０１億元。國

企指數報６４９４，升４８點或升０﹒７６％。恒生科技指數報３８２９，升４７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報１９４２７，升１２６點，高水３０點。即月國指期貨報６５１１，升５５點

，高水１６點。即月科指期貨新報３８４２，升５５點，高水１２點。

上證綜合指數報３２４３，升１３點或升０﹒４１％，成交４３８﹒００億元人民幣。

深證成份指數報１１４５４，升１２點或升０﹒１１％，成交２３５﹒５８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ５﹒１９元 跌１﹒５２％

北海康成－Ｂ（０１２２８） ２﹒１５元 無升跌

基石藥業－Ｂ（０２６１６） ３﹒６７元 跌０﹒８１％

雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １６﹒２８元 升４﹒３６％

嘉和生物（０６９９８） ２﹒３５元 跌１﹒２６％

加科思－Ｂ（０１１６７） ８﹒３９元 跌２﹒４４％

諾輝健康（０６６０６） ３２元 跌１﹒０８％

聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７） ５５﹒０５元 跌１﹒７％

華興資本控股（０１９１１） ６﹒８５元 跌１﹒４４％

中智全球（０６８１９） ４﹒８５元 升１﹒２５％

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（ｋｙ）

