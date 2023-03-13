【矽銀爆雷】總資產達２０９０億美元，短期內倒閉有幾大因素

《經濟通通訊社１３日專訊》矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ）因未

能融資去填補１８億美元的虧損，結果在其後不到４８小時內，這家於１９８３年成立，專注於

初創科企的美國二十大商業銀行宣布破產，並由聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）接管，令其成為

２００８年金融海嘯以來最大宗的銀行倒閉案。

根據美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）的資料，ＳＶＢ在截至去年底止，總資產為

２０９０億美元。ＳＶＢ之所以在短時間內倒閉，歸究於幾方面，首先是ＳＶＢ在美國在接近零

售時期大量增持長期債券，其２１０億美元的債券組合平均息率為１﹒７９厘，但目前１０年期

國債孳息率約為３﹒９厘。

聯儲局自去年３月開始大幅加息，令其持有的債券出現虧損，借貸成本上升亦令科技股受壓

。另一方面，風險投資開始枯竭，迫使初創科企動用ＳＶＢ持有的資金。因此，就在客戶提款速

度加快的時候，該銀行卻坐擁大量未實現的債券損失，且迫使其沽出手持未到期的債券，由於債

價下跌，對其造成虧損。



＊出事前行政總裁沽股套３６０萬美元＊



美國財長耶倫上周五強調，美國銀行系統仍然充滿韌性，且已召集了各監管機構商討矽谷銀

行的問題，包括聯儲局、ＦＤＩＣ及貨幣監理署（ＯＣＣ），她更表示對銀行業監管充滿信心。

另外，耶倫表示美國政府不會出手拯救ＳＶＢ。然而，美國聯邦政府最終出手，表示矽谷銀行

（ＳＶＢ）存戶今天（１３日）起可提取存款。

不過，原來集團行政總裁Ｇｒｅｇ Ｂｅｃｋｅｒ（貝克爾）早在２月底減持超過１﹒２萬

股矽谷銀行母公司ＳＶＢ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ股份，套現約３６０萬美元。監管

備案文件顯示，Ｂｅｃｋｅｒ在２月２７日賣出了超過１﹒２４萬股ＳＩＶＢ股票，為一年多以

來首次。相關出售股票計劃在１月２６日提交。備案文件顯示，以上交易是通過他控制的一家可

撤銷信託（Ｒｅｖｏｒｅｖｏｃａｂｌｅ ｔｒｕｓｔ）進行。

在矽銀倒閉消息傳出後，ＳＶＢ股價急挫１６１﹒７９美元或６０﹒４１％，報

１０６﹒０４美元。另外，市場預期聯儲局將於下周議息會後加息２５基點的機率，受矽銀倒閉

影響，現時機率由之前的５９﹒８％升至９８﹒５％。（ｐｃ）

