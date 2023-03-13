《國企紅籌》中交建（１８００）中標平陸運河項目涉２００億人幣

《經濟通通訊社１３日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，中標平陸
運河的跨河橋樑、航運樞紐工程、船閘和航道等重要項目，中標金額約１９９﹒２１億元（人民
幣．下同），約佔中國會計準則的２０２１年收入的２﹒９１％。
該集團指，來自該項目累計中標總額逾２１５億元，而平陸運河是新中國成立以來建設的第
一條江海連通的大運河，也是西部陸海新通道的骨幹工程，項目建成後，將縱向貫通長江、珠江
及北部灣，加快廣西經濟社會發展。（ｗｈ）
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